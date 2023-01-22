Втекти від усіх: 10 островів Європи, які найкраще підходять для поціновувачів усамітнення

Європа знаменита великою кількістю прилеглих островів на будь-який смак і бюджет, проте деякі з них, на зразок Міконоса, Ібіци або Санторіні, буквально забиті туристам. Проте, для тих, хто любить більш усамітнений відпочинок, знайдеться чимало менш відомих, але настільки ж прекрасних місць.

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На цих островах ви зможете приїхати, щоб позбутися галасливих натовпів і стати ближче до природи:

Схірмонніког, Нідерланди

Одна з найспокійніших острівних втеч Європи чекає на Схірмонніког на Західно-Фризських островах, розташованих біля північного узбережжя Нідерландів.

Шир, як місцеві жителі називають свій острів, є самотнім містечком, де проживає лише 950 людей. Це насамперед національний парк, вкритий дюнами та лісами та з одними з найчистіших пляжів Європи.

Схірмонніког у Нідерландах / Фото Adobe Stock​

Хеймаей, Вестманнаяр, Ісландія

Острів Хеймаей у Вестманнаейяр біля південного узбережжя Ісландії, на якому мешкає більше птахів-тупиків, ніж людей, виглядає як із книжки оповідань – смарагдово-зелені скелі, широкі чорні піщані пляжі і морські печери.

Лише близько 4 500 людей поділяють Вестманнейяр з майже мільйоном пар тупиків, які складають найбільшу атлантичну колонію тупиків на планеті.

Хеймаей, Вестманнаяр в Ісландії / Фото Adobe Stock

Флорес, Азорські острови, Португалія

Насичено-блакитні кратерні озера, яскраві зелені схили, глибокі долини, водоспади та киплячі гарячі джерела – мрія кожного соло-мандрівника.

На острові Флорес проживає приблизно 3 400 людей.

Острів Флорес на Азорах / Фото Adobe Stock

Наустхольмен, Норвегія

Гості Наустхольмен зупиняються в номерах, розташованих у 3 будинках на острові, і проводять дні, катаючись на байдарках до білих піщаних пляжів, омитих темно-блакитними водами, або пішохідно подорожують на найближчі вершини, щоб побачити Лофотенські острови на півночі.

Вони також можуть просто гойдатися або ночувати в гамаку і взагалі нічого не робити, оточені тишею та красою цього глухого місця.

Наустхольмен у Норвегії / Фото Alamy

Острів Тірі, Шотландія

Один погляд на бірюзові та глибокі сапфірові води та ідеальні хвилі для серфінгу, що накочуються на його береги, стає зрозумілим, чому острів Тірі іноді називають Гаваями Півночі.

Ви матимете у своєму розпорядженні переважно рівнинні пішохідні та велосипедні маршрути острова та 46 миль чудових пляжів.

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Архіпелаг Берланга, Португалія

Один із найдивовижніших острівних напрямків Португалії, який входить до списку ЮНЕСКО, чекає на відвідувачів.

Берленгас Гранде має кемпінги, відкриті протягом літа, де гості можуть переночувати та почуватися на самоті під Чумацьким Шляхом.

Архіпелаг Берланга у Португалії / Фото iStockphoto

Алікуди, Сицилія, Італія

Бувши на Сицилії, вирушайте на найзахідніший і найвіддаленіший з вулканічних Еолійських островів, щоб отримати особливий досвід.

Особливий вулканічний конус Алікуди підіймається над Тірренським морем, створюючи дивовижний ефект, а барвисті рибальські човни, що стрибають уздовж берегової лінії, довершують вигляд листівки. Тут немає машин і лише близько 100 мешканців, тому знайти тихе місце для себе ніколи не проблема.

Алікуди на Сицилії / Фото Ferriesonline

Скірос, Греція

Щоб відпочити на грецьких островах ізольовано, зверніть увагу на північ в Егейському морі, де острів Скірос. Там є відокремлені пляжі, візантійський замок, що височіє над головним містом і морем, і навіть стародавня порода мініатюрних коней, скірійський кінь, які живуть в дикій природі лише на цьому острові.

Скірос у Греції​ / Фото iStock

Острів Ратлін, Північна Ірландія

Острів Ратлін біля узбережжя Північної Ірландії є домом лише для близько 150 постійних жителів. Відвідувачі потрапляють у пустелю дивовижних морських скель, де мешкають тисячі птахів. А також можуть зустріти колонії морських тюленів і сірих тюленів уздовж віддалених бухт.

Не пропустіть відвідування Rathlin West Light, маяка, побудованого догори дном на скелях, щоб краще просікати низький густий туман, який часто спускається на острів.

Острів Ратлін у Північній Ірландії / Фото Moment Open

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Аланд, Фінляндія

Фаста Аланд – найбільший острів архіпелагу та гарна база для досліджень. Подорожуйте на велосипеді до сусідніх островів, з'єднаних поромами та мостами, або просто оселіться в орендованому місці чи готелі з сауною та видом на море для спокійного відпочинку.

Аланд у Фінляндії / Фото Adobe Stock