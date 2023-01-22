Европа знаменита большим количеством близлежащих островов по любому вкусу и бюджету, однако некоторые из них, вроде Миконоса, Ибицы или Санторини, буквально забиты туристами. Тем не менее, для тех, кто любит уединенный отдых, найдется немало менее известных, но столь же прекрасных мест.

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На этих острова вы сможете приехать, чтобы избавиться от шумных толп и стать ближе к природе:

Шир, как местные жители называют свой остров, является одиноким городком, где проживает всего 950 человек. Это прежде всего национальный парк, покрытый дюнами и лесами и одними из самых чистых пляжей Европы.

Один из самых спокойных островных побегов Европы ожидает на Схирмонниког на Западно-Фризских островах, расположенных у северного побережья Нидерландов.

Схирмонниког в Нидерландах / Фото Adobe Stock​

Хеймаэй, Вестманнаяр, Исландия

Остров Хеймаэй у Вестманнаэйяр у южного побережья Исландии, на котором обитает больше птиц-тупиков, чем людей, выглядит как из книги рассказов – изумрудно-зеленые скалы, широкие черные песчаные пляжи и морские пещеры.

Лишь около 4 500 человек разделяют Вестманнейяр с почти миллионом пар тупиков, составляющих самую большую атлантическую колонию тупиков на планете.

Хеймаэй, Вестманнаяр в Исландии / Фото Adobe Stock

Флорес, Азорские острова, Португалия

Насыщенно-голубые кратерные озера, яркие зеленые склоны, глубокие долины, водопады и кипящие горячие источники – мечта каждого соло-путешественника.

На острове Флорес проживает около 3 400 человек.

Остров Флорес на Азорах / Фото Adobe Stock

Наустхольмен, Норвегия

Гости Наустхольмен останавливаются в номерах, расположенных в 3 домах на острове, и проводят дни, катаясь на байдарках к белым песчаным пляжам, омытым темно-голубыми водами или пешеходно путешествуют на ближайшие вершины, чтобы увидеть Лофотенские острова на севере.

Они также могут просто качаться или ночевать в гамаке и вообще ничего не делать, окруженные тишиной и красотой этого места.

Наустхольмен в Норвегии / Фото Alamy

Остров Тири, Шотландия

Один взгляд на бирюзовые и глубокие сапфировые воды и идеальные волны, накатываемых на его берега для серфинга, становится понятным, почему остров Тири иногда называют Гавайями Севера.

Вы будете располагать преимущественно равнинными пешеходными и велосипедными маршрутами острова и 46 милями прекрасных пляжей.

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Архипелаг Берланга, Португалия

Одно из самых удивительных островных направлений Португалии, которое входит в список ЮНЕСКО, ждет посетителей.

Берленгас Гранде имеет кемпинги, открытые в течение лета, где гости могут переночевать и чувствовать себя в одиночестве под Млечным Путем.

Архипелаг Берланга в Португалии / Фото iStockphoto

Аликуды, Сицилия, Италия

Будучи на Сицилии, отправляйтесь на самый западный и отдаленный из вулканических Эолийских островов, чтобы получить особый опыт.

Особый вулканический конус Аликуды поднимается над Тирренским морем, создавая удивительный эффект, а красочные рыбацкие лодки, прыгающие вдоль береговой линии, довершают вид открытки. Здесь нет машин и всего около 100 жителей, поэтому найти тихое место для себя никогда не проблема.

Аликуды на Сицилии / Фото Ferriesonline

Скирос, Греция

Чтобы отдохнуть на греческих островах изолированно, обратите внимание на север в Эгейском море, где остров Скирос. Там есть уединенные пляжи, византийский замок, возвышающийся над главным городом и морем, а также древняя порода миниатюрных лошадей, скирийская лошадь, обитающая в дикой природе только на этом острове.

Скирос в Греции / Фото iStock

Остров Ратлин, Северная Ирландия

Остров Ратлин у побережья Северной Ирландии является домом только около 150 постоянных жителей. Посетители попадают в пустыню удивительных морских скал, где живут тысячи птиц. А также могут встретить колонии морских тюленей и серых тюленей вдоль отдаленных бухт.

Не пропустите посещение Rathlin West Light, маяка, построенного вверх дном на скалах, чтобы лучше просекать низкий густой туман, часто спускающийся на остров.

Остров Ратлин в Северной Ирландии / Фото Moment Open

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Аланд, Финляндия

Фаста Олланд – самый большой остров архипелага и хорошая база для исследований. Путешествуйте на велосипеде к соседним островам, соединенным паромами и мостами, или просто поселитесь в арендованном месте или отеле с сауной и видом на море для спокойного отдыха.