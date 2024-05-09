Планировать летний отпуск стоит уже. В частности, тревел-эксперты рекомендуют не медлить с бронированием билетов и жилья. Поэтому лучше всего выбрать маршрут для себя прямо сейчас. Закордон 24 рассказывает о наиболее недооцененных городах ЕС, которые одновременно – must visit.

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Любляна

Самая недооцененная столица ЕС. Город волшебников и драконов с почти тысячелетней историей. Любляна имеет все, что необходимо для отдыха: камерный старый город; Люблянский град, который смело конкурирует с самыми красивыми замками Европы; реку со старинными мостами. Один из них – мост Дракона – особенно символический. Говорят, что там осуществляются все загаданные желания.



Любляна как искусство / Unsplash

Эрфурт

Древний немецкий городок является настоящим сердцем Тюрингии. Попадая туда, как будто телепортируешься на века в прошлое. Во времена, когда университет Эрфурта был одним из самых популярных в Европе и там учились те, о ком сейчас мы читаем в учебниках по истории. Старинная часть Эрфурта напоминает музей под открытым небом. Сказочные домики с поэтическими названиями, уютные кафе и маленькие книжные магазины очаровывают путешественников. Кроме того, туристов призывают прогуляться по мосту торговцев (ему 700 лет) и посетить кафедральный собор.



В Эрфурте можно почувствовать настоящий вайб dark academia / Unsplash

Оденсе

Самый загадочный город на датском острове Фюн. Именно он подарил миру легендарного сказочника Ганса Христиана Андерсена. Затерянный в Балтийском море Оденсе как будто сошел со страниц сборника сказок. Местные цветные домики манят глаз, а скульптуры героев Андерсена заставляют поверить: чудо – совсем близко. Возможно, чтобы его увидеть, стоит просто свернуть за угол соседней кофейни.



Оденсе – дом сказок / Getty images

Сараево

Столица Боснии и Герцеговины и "балканский Иерусалим". Город отличается восточным колоритом и сочетанием культур. Расположенное на месте Миляцка Сараево напоминает копилку с чудесами. Старинные улочки, храмы, мечети, базары с лакомствами и пряностями, ночные клубы, рестораны, в которых подают фантастическую пахлаву, – каждый здесь найдет свое личное место. Кроме того, Сараево называют самым дешевым городом Европы, поэтому путешествие можно спланировать очень бюджетно.



Сараево имеет уникальный колорит / Getty images

Брно

Хотя все дороги путешественников в Чехии обычно ведут в Прагу, старинное и дружественное Брно тоже имеет чем поразить. В частности, стоит посетить средневековый замок Шпилберк и собор Святых Петра и Павла. Кроме того, туристов призывают прогуляться по площади Свободы, где происходят главные празднования города и работают ярмарки.