Можна заощадити фактично на всьому: яке прекрасне місто ЄС – найдешевше для туристів

Бухарест – ідеальне місто для туризму. "Східний Париж" називають найдешевшим серед столиць ЄС. Там можна заощадити фактично на всьому: від продуктів до проїзду громадським транспортом.

Туристи часто недооцінюють Бухарест. Однак це красиве та величне місто вміє приємно дивувати. Мандрівники найчастіше звертають увагу на величну архітектуру у паризькому стилі та відзначають неповторний колорит міста, наголошує Закордон 24.

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Чому варто побувати у Бухаресті

Вихідні у Бухаресті можна провести доволі бюджетно. Наголошують, що там – найнижчі ціни серед європейських країн. Зокрема, туристи можуть заощадити на:

оренді помешкання (квартири туристам здають дуже охоче, окрім того, країна має чимало затишних та сучасних готелів);

покупці продуктів та відвідинах кафе й ресторанів (чеки там – одні з найнижчих у Європі)

громадському транспорті;

відвідинах відомих туристичних локацій (квитки для відвідин більшості з них – дуже дешеві).



Бухарест часто порівнюють з Парижем / Unsplash

Варто зауважити, що Бухарест має дуже багато цікавого. Зокрема, варто побачити Палац Парламенту – одна з найбільших у світі цивільних адміністративних будівель. Також туристам рекомендують відвідувати Музей румунського села та Національний музей мистецтв Румунії. Тим часом книголюбів чекає особливий сюрприз – саме у Бухаресті розташована одна з найкрасивіших світових книгарень – Cărturești Carusel.

Окрім того, потрібно виділити для себе час, аби прогулятися вулицями Старого міста та відвідати ресторан Beraria Gambrinus. Йому вже понад 120 років, тому атмосфера та страви за старовинними рецептами – просто скарб.