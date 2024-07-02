Туристы часто недооценивают Бухарест. Однако этот красивый и величественный город умеет приятно удивлять. Путешественники чаще всего обращают внимание на величественную архитектуру в парижском стиле и отмечают неповторимый колорит города, отмечает Закордон 24.

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Почему стоит побывать в Бухаресте

Выходные в Бухаресте можно провести довольно бюджетно. Отмечают, что там – самые низкие цены среди европейских стран. В частности, туристы могут сэкономить на:

аренде жилья (квартиры туристам сдают очень охотно, кроме того, страна имеет немало уютных и современных отелей);

покупке продуктов и посещении кафе и ресторанов (чеки там – одни из самых низких в Европе)

общественном транспорте;

посещении известных туристических локаций (билеты для посещения большинства из них – очень дешевые).



Бухарест часто сравнивают с Парижем / Unsplash

Стоит заметить, что Бухарест имеет очень много интересного. В частности, стоит увидеть Дворец Парламента – одно из крупнейших в мире гражданских административных зданий. Также туристам рекомендуют посещать Музей румынского села и Национальный музей искусств Румынии. Между тем книголюбов ждет особый сюрприз – именно в Бухаресте расположен один из самых красивых мировых книжных магазинов – Cărturești Carusel.

Кроме того, нужно выделить для себя время, чтобы прогуляться по улицам Старого города и посетить ресторан Beraria Gambrinus. Ему уже более 120 лет, поэтому атмосфера и блюда по старинным рецептам – просто сокровище.