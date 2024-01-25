Вітамін D: у яких локаціях Європи сонячний і теплий відпочинок взимку

У Європі можна знайти багато мальовничих куточків, де тепло і сонячно навіть у січні та лютому.

Другу половину січня називають найбільш депресивною порою року для жителів країн з помірним кліматом, як в Україні. Адже зима ще триватиме півтора місяця, свята закінчились, а сніг та холод вже дуже набридають. Тому влаштувати в цей час відпустку в одній із теплих країн – гарна ідея. Рейтинг локацій для тих, хто скучив за сонечком – далі в матеріалі.

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Острів Мадейра

Один з найекзотичніших островів Європи з неймовірними пейзажами. Тут і ботанічні сади, і мальовниче узбережжя, і величні гори, і вітряні пляжі. Середня температура взимку тут становить близько 21°C. Дощі йдуть часто, але тривають недовго. Саме завдяки вологому клімату на Мадейрі така пишна і яскрава зелень.

Любителі природи можуть прогулятися вздовж штучних каналів, які зрошують поля довкола острова. А столиця Мадейри, Фуншал, також може багато чого запропонувати туристам, зокрема прекрасну архітектуру і яскраве нічне життя.

Природа Мадейри / Фото Pexels

Сицилія

Тут навіть наприкінці січня середня температура становить близько 16°C і бувають періоди яскравого сонця. Лютий – це також пік сезону морських їжаків, тому гурмани можуть насолодитися цим унікальним делікатесом у місцевих ресторанах.

Взимку на острові людей набагато менше, ніж в інші сезони, тому туристи можуть насолоджуватися чудовими вулицями міст і пам'ятками без натовпу. Водночас саме взимку на Сицилії організовують безліч фестивалів.

Кіпр

Справжні шанувальники сонця оцінять зиму на цьому невеликому острові. Температура повітря близько 17°C, але п'ять годин сонячного світла на день заряджають потужною дозою вітаміну D.

Розташований у східному Середземномор'ї, Кіпр пропонує прекрасні пляжі Пафосу, яскраве нічне життя Лімасолу та чудові музеї й ресторани Нікосії. Водночас відпочинок на Кіпрі значно дешевший в зимові місяці, ніж у високий сезон.

Сонячна зима на Кіпрі / Фото Unsplash

Канарські острови

Канарські острови мають приємний клімат протягом усього року з приблизно 300 сонячними днями. Це завдяки їхній близькості до африканського узбережжя. Іспанські острови Тенеріфе, Фуертевентура, Лансароте і Гран-Канарія пропонують контраст нестримних розваг і спокійних пляжів.

Інколи популярні туристичні напрямки взимку перетворюються на міста-привиди. Але це не стосується Канарських островів – тут курорти жваві цілий рік.

Мальта

Невелика кількість опадів взимку і середня температура близько 16°C – це все про Валлетту. Столиця Мальти є райським місцем для прогулянок взимку.

На острові є понад дев'ять об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут багато гаваней, затишних рибальських сіл та скелястих бухт. Туристів вражає мегалітичний храмовий комплекс Джгантія, який навіть старіший за єгипетські піраміди.

Комфортна зима у Валлетті / Фото Unsplash

Марбелья

Зима в іспанській Марбельї дарує чудову можливість поніжитись на пляжі або насолодитися заходом сонця на ідеальній терасі.

Місцева зима – найкращий сезон для любителів гри у гольф. Також цей період сподобається прихильникам прогулянок і піших походів. А якщо ви фанат шопінгу, вирушайте до бутиків Пуерто-Бануса.

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