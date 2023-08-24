Для поціновувачів погрітися на сонечку восени: 3 найкращих напрямки Європи
Джерело:Travel off Path
Цього літа температура б'є рекорди по всій Європі, і спричиняє руйнівні пожежі в популярних місцях літнього відпочинку. Тож туристи дедалі більше побоюються відвідувати Європу у пік сезону. Замість цього віддають перевагу відпочинку восени або навесні.
Так, туристичне видання Travel Off Path визначило 3 популярних напрямки для відпочинку в Європі. В цих локаціях буде достатньо тепло навіть восени, щоб поніжитися на пляжах і прогулятися в літньому одязі.
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Названо найтепліші напрямки в Європі на осінь 2023
Тенерифе, Кіпр і Мальта – найкращі місця для тих, хто хоче погрітися восени в Європі.
Тенерифе
Найбільший з Канарських островів Іспанії, розташований біля узбережжя Західної Африки, славиться своєю субтропічною чарівністю та титулом "вічне літо", яке з гордістю носить. Завдяки приємному осінньому клімату та рясному сонячному світлу протягом року він є одним із найпопулярніших місць у Європі в міжсезоння.
Середня температура протягом осіннього сезону тримається близько 22 градусів за Цельсієм, іноді досягаючи максимуму 25 градусів увечері. Однак купання в Атлантичному океані в цей час може виявитися холодним.
Тенерифе / Фото UnSplash
Кіпр
Кіпр, острів, розташований у Середземному морі, пропонує привабливу можливість для людей, які шукають освіжаючого плавання в теплих водах протягом осіннього сезону. Імовірність "ідеального сонячного дня" на Кіпрі в жовтні становить 77%, із середнім денним максимумом 28 градусів і денним мінімумом 18.
Це робить Кіпр ідеальним місцем для тих, хто жадає чудового відпочинку на пляжі навіть протягом року.
Кіпр / Фото UnSplash
Мальта
Надзвичайно схоже на Кіпр, ця мініатюрна острівна держава є ідилічним місцем для любителів сонця, які прагнуть відпочити на чудовому пляжі в осінній сезон. Середня температура досягає 25 градусів і не опускається нижче 21 градуса, особливо в жовтні, відвідувачі цього чарівного місця можуть насолоджуватися ідеальним кліматом.
До того ж осінні місяці на Мальті обіцяють переважно сонячні та теплі дні, за винятком випадкової хмарності.
Мальта / Фото UnSplashЗауважте: журналісти The Times підготували рейтинг доступних і цікавих напрямків для туризму у 2023 році. Вони порівняли ціни на проживання та послуги у найпопулярніших країнах світу. Які 20 локацій увійшли до списку – читайте за посиланням.