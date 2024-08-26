Нижчі ціни й комфортні температури: 10 найкращих місць у Європі для подорожі у міжсезоння

Туристичні експерти рекомендують мандрівникам розглянути подорож у певні європейські напрямки саме в міжсезоння. Ця стратегія пропонує кілька переваг, зокрема, знижені ціни, менші натовпи та приємніші температури.

Найбільше у світі туристичне видавництво Lonely Planet, що випускає путівники, назвало 10 найкращих напрямків у Європі для відвідування восени 2024 року. Пропонуємо ознайомитися з цим переліком, можливо, ви саме плануєте подорож і він стане в нагоді.

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10 найкращих місць у Європі для відвідування восени

Севілья (Іспанія)

З приходом жовтня Севілья пропонує ідеальний клімат для подорожей містом, коли температура повітря сягає приємних 26°C. Така сприятлива погода дозволяє відвідувачам з комфортом досліджувати численні визначні пам'ятки міста. Літня спека спадає, що робить цей час чудовим для неспішних прогулянок у футболках і насолоди вечорами у відкритих тапас-барах.

Коли їхати: з березня по травень і жовтень – тепло і приємно; з червня по вересень – нестерпно спекотно; з листопада по лютий – помірно.

Додеканес (Греція)

З наближенням ранньої осені Додеканеські острови стають головним напрямком для спонтанних мандрівників. Цей мальовничий архіпелаг відомий своїми сприятливими погодними умовами, зниженими цінами, теплою температурою моря та меншою кількістю туристів у цю пору року. Багато місцевих закладів залишаються відкритими, надаючи відвідувачам широкі можливості для відпочинку до настання зимового сезону.



Острів Додеканес / Фото Unsplash

Туристичні експерти рекомендують розпочати свою подорож з Родосу, найбільшого острова в Додеканесі та ключового вузла з власним аеропортом. З Родосу мандрівники можуть легко дістатися до інших островів на поромі або невеликому човні, що робить його зручною відправною точкою для дослідження цього приголомшливого регіону.

Коли їхати: з травня по червень і з вересня по жовтень – сонячно, тепло, доступне транспортне сполучення; з липня по серпень – спекотно і надто жваво; з листопада по квітень – прохолодно, мало поромів.

Умбрія (Італія)

З настанням осені мальовничий регіон, що межує з Тосканою, стає головним напрямком для гурманів, які прагнуть насолодитися сезонними стравами. Відомий своїми родючими ландшафтами, цей регіон може похвалитися приголомшливими горбистими місцевостями та чарівними містечками, оточеними стінами, такими як Орв'єто, Амелія та Нарні, осяяними теплим золотистим світлом і майже вільними від натовпів туристів.

У розпал сезону збору винограду відвідувачам пропонується дослідити винні маршрути Страда-дель-Сагрантіно, де вони можуть відвідати виноградники та середньовічні села для дегустацій, що робить цей час ідеальним ще й з кулінарної сторони.

Коли їхати: з квітня по червень і з вересня по жовтень – приємна погода, мало людей; з липня по серпень – спекотно, жваво; з листопада по березень – прохолодно.

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Чорногорія

Гірська місцевість Чорногорії набуває дедалі більшого визнання як ідеальне місце для піших прогулянок завдяки м'якому клімату, що дозволяє займатися активним відпочинком на свіжому повітрі аж до листопада. Національний парк Дурмітор, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, може похвалитися найвищими вершинами в регіоні: 48 вершин перевищують 2000 метрів. Цей приголомшливий ландшафт складається з темних зубчастих гір, що перемежовуються з пишними сосновими лісами, яскравими луками та блискучими льодовиковими озерами.

На додаток до захопливих пейзажів, з прибережних вершин, таких як гора Орієн і гора Ловчен, відкривається панорамний вид на Адріатичне море. Любителі піших прогулянок також можуть скористатися теплими водами, які залишаються привабливими протягом усього жовтня, що дозволяє поєднувати піші екскурсії зі свіжими купаннями в спокійному морі, яке в цей час, як правило, менш переповнене людьми.



Мальовничі пейзажі Чорногорії / Фото Unsplash

Коли їхати: з квітня по червень і з вересня по жовтень – тепло, мало людей; з липня по серпень – спекотно, багатолюдно; з листопада по березень – холодно, можна кататися на лижах.

Копенгаген (Данія)

Копенгаген перетворився на кулінарну гарячу точку, поєднуючи передовий скандинавський дизайн з яскравою гастрономічною сценою, де пріоритетами є креативність, екологічність та сезонні інгредієнти. Від ресторанів, відзначених зірками Мішлен, до чарівних кафе у сільських будинках, місто пропонує неперевершений гастрономічний досвід.

Відвідувачі можуть розпочати свою гастрономічну подорож на продовольчому ринку Torvehallerne KBH, після цього пішохідна екскурсія для гурманів познайомить вас з місцевими фаворитами, покаже найкращі місця, де можна випити кави та скуштувати випічку. На завершення дня варто дослідити район Кьодбюен, де можна розслабитися за келихом улюбленого напою та зануритися в місцеву культуру.

Коли їхати: з квітня по травень і жовтень – тихіше, прохолодніше; з червня по вересень – сонячно, жваво, метушливо; з листопада по березень – холодно.

Також до десятки найкращих міжсезонних напрямків увійшли:

Шотландське нагір'я. Мальта. Тенерифе (Канарські острови, Іспанія). Латвія. Бургундія (Франція).

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