Подчеркивают, что Лиссабон не в топах самых дорогих европейских городов. Отдохнуть там можно довольно бюджетно. В частности, если экономить, неделю в Лиссабоне могут провести за 400 – 500 евро (17 000 – 21 000 гривен).

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Кроме того, город является довольно безопасным для туристов. В частности, и для женщин, которые путешествуют в одиночку. В португальской столице – низкий уровень преступности. Более того, Лиссабон не в лидерах по количеству карманных краж.



Лиссабон выглядит как мечта / Unsplash

Почему стоит посетить Лиссабон

Лиссабон – замечательный город для путешествий. Там соединилась история, которая изменила мир (гуляя по улицам города, как будто телепортируешься во времена мореплавателей, которые отправлялись открывать новые земли), фантастическая архитектура, живописные пляжи, замечательная местная кухня и культура, которую хочется узнать поближе.

В частности, туристам рекомендуют увидеть Башню Белен, Дворец Келуш, Музей азулежу и Музей карет.

Кроме того, путешественников призывают зайти в местные кондитерские и попробовать паштейши – местные пирожные с нежным заварным кремом.

Также в тройку лучших городов для посещения вошли яркий Амстердам и загадочная Прага.