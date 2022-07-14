Европейцы уже давно привыкли к формату путешествия Fly and Drive и активно используют его во время поездок по самой Европе или путешествия по другим континентам. Суть состоит в том, чтобы по прилету в другую страну (Fly) взять в аренду автомобиль и продолжить путешествие уже за рулем. Кроме этого, владельцы машин часто отправляются в заграничное путешествие на своем авто. Тем временем международный туристический поисковик Kayak сформировал рейтинг лучших стран для поездок на автомобиле.

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Список стран для бюджетных путешествий на авто

  1. Сербия
  2. Босния и Герцеговина
  3. Литва
  4. Польша
  5. Болгария
  6. Румыния
  7. Кипр
  8. Турция
  9. Словакия
  10. Эстония

Что авторы учитывали при составлении рейтинга

  • Цены на горючее
  • Стоимость аренды авто
  • Парковка
  • Зарядки электромобилей
  • Дорожные сборы
  • Инфраструктура
  • Доступность кемпингов
  • Туристическая ценность (например, количество национальных парков или объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на территории той или иной страны)

10 лучших стран для путешествия на машине с общемирового рейтинга

  1. Германия
  2. Испания
  3. Литва
  4. Кипр
  5. Франция
  6. Швеция
  7. Португалия
  8. Эстония
  9. Италия
  10. Швейцария.

Последнюю позицию в этом рейтинге заняла Бельгия (33-е место).

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