На лижі не за всі гроші світу: 5 найбюджетніших гірськолижних курортів Європи

Вирушити в гори – завжди хороша ідея. Тим паче взимку, коли все засипає снігом та перетворюється на казку. Очевидно, що для подорожі найчастіше обирають гірськолижні курорти, де пропонується довжелезний перелік розваг, зокрема, катання на лижах чи сноуборді.

Зазвичай гірськолижні курорти – це про "високі ціни", втім, є й напрямки Європи не за всі гроші світу. Так, дослідники британської валютної компанії Eurochange назвали 5 найбюджетніших гірськолижних курортів Європи.

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Болгарський курорт Боровець назвали найбюджетнішим в Європі

Болгарський гірськолижний курорт Боровець назвали найбільш бюджетним напрямком в Європі для любителів зимового активного відпочинку.

Катання на лижах може бути дуже дорогим відпочинком, особливо для сімей. Однак, є кілька фантастичних курортів, які пропонують на диво розумні ціни, не жертвуючи при цьому приголомшливими краєвидами і фантастичними лижними трасами,

– пояснила експертка Лаура Еванс-Фіск.

При цьому назвала болгарський Боровець недооціненим місцем з неймовірно низькими цінами на їжу і напої та абонементом на підйомник на цілий тиждень менш ніж за 190 доларів США.

Ціни на одноденні скі-паси стартують всього з 37 доларів США.

стартують всього з 37 доларів США. Оренда лижного спорядження – менш як 13 доларів США.

– менш як 13 доларів США. Житло в Боровці можна придбати за ціною від 67 доларів США. Є і номери в тризірковому готелі в Боровці за 50 доларів США за умови, що двоє людей проживають в одному номері.

в Боровці можна придбати за ціною від 67 доларів США. Є і номери в тризірковому готелі в Боровці за 50 доларів США за умови, що двоє людей проживають в одному номері. Їжа та напої в Боровці також досить дешеві: пінта пива коштує всього 1,5 долара США, а келих вина – 2,95 долара США. Вечеря з трьох страв у ресторані починається від 7,5 доларів США.

Гірськолижний курорт Боровець / Фото seetheworld.top

Боровець був побудований в 1890-х роках і є найстарішим зимовим курортом Болгарії. Другий за величиною в країні курорт (після Банско) оточений альпійським лісом і він високо оцінюється як гарне місце для новачків. Боровець знаходиться за 90 хвилин їзди від Софії (столиці Болгарії).

5 найдешевших гірськолижних курортів Європи

Боровець, Болгарія. Фогель, Словенія. Ле-Уш, Франція. Лівіньо, Італія. Гріндельвальд, Швейцарія.

Експерти Eurochange зробили висновки на таких факторах, як вартість квитка на підйомник, ціни на проживання, вартість оренди лиж, а також ціни на їжу і напої.