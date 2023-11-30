Обычно горнолыжные курорты – это о "высоких ценах", впрочем, есть и направления Европы не за все деньги мира. Так, исследователи британской валютной компании Eurochange назвали 5 самых бюджетных горнолыжных курортов Европы.

Читайте также Не ярмарками единственными: куда поехать в декабре в Европе

Болгарский курорт Боровец назвали самым бюджетным в Европе

Болгарский горнолыжный курорт Боровец назвали наиболее бюджетным направлением в Европе для любителей зимнего активного отдыха.

Катание на лыжах может быть очень дорогим отдыхом, особенно для семей. Однако, есть несколько фантастических курортов, которые предлагают удивительно разумные цены, не жертвуя при этом потрясающими видами и фантастическими лыжными трассами,

– объяснила эксперт Лаура Эванс-Фиск.

При этом назвала болгарский Боровец недооцененным местом с невероятно низкими ценами на еду и напитки и абонементом на подъемник на целую неделю менее чем за 190 долларов США.

Цены на однодневные ски-пассы стартуют всего с 37 долларов США.

стартуют всего с 37 долларов США. Аренда лыжного снаряжения – менее 13 долларов США.

– менее 13 долларов США. Жилье в Боровке можно приобрести по цене от 67 долларов США. Есть и номера в трехзвездочном отеле в Боровце за 50 долларов США при условии, что два человека проживают в одном номере.

в Боровке можно приобрести по цене от 67 долларов США. Есть и номера в трехзвездочном отеле в Боровце за 50 долларов США при условии, что два человека проживают в одном номере. Еда и напитки в Боровке также достаточно дешевы: пинта пива стоит всего 1,5 доллара США, а бокал вина – 2,95 доллара США. Ужин из трех блюд в ресторане начинается от 7,5 долларов США.

Горнолыжный курорт Боровец / Фото seetheworld.top

Боровец был построен в 1890-х годах и является старейшим зимним курортом Болгарии. Второй по величине в стране курорт (после Банско) окружен альпийским лесом и высоко оценивается как хорошее место для новичков. Боровец находится в 90 минутах езды от Софии (столицы Болгарии).

5 самых дешевых горнолыжных курортов Европы

Боровец, Болгария. Фогель, Словения. Ле-Уш, Франция. Ливиньо, Италия. Гриндельвальд, Швейцария.

Эксперты Eurochange сделали выводы на таких факторах как стоимость билета на подъемник, цены на проживание, стоимость аренды лыж, а также цены на еду и напитки.