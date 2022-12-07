Вікенд в Іспанії взимку може бути доволі різноманітним. Так, на Канарських островах навіть в січні можна насолоджуватися справжнім пляжним відпочинком. До слова, саме в Іспанії розташований найтепліший пляж в Європі у зимовий період. А любителі зимових видів спорту зможуть відвідати будь-який з найпопулярніших гірськолижних курортів.
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Куди поїхати та що подивитися в Іспанії взимку
Севілья
Від історичних вулиць до стародавніх палаців – Севілья здивує вас своєю спадщиною, яку зберігає роками. Якщо ви любитель історії, ви повинні відвідати це місто під час зимових канікул в Іспанії, щоб відчути святковий дух серед ідеальної погоди.
Одні з найкращих розваг у Севільї – смачні закуски-тапас і каякінг на річці.
Севілья / Фото unsplash
Барселона
Якщо ви плануєте провести зимові канікули в Іспанії, Барселона – це те місто, яке вас ніколи не втомить. Ви можете піти на живий концерт вночі або спеціальні фестивалі взимку, де побачите красу Барселони в усіх яскравих кольорах.
Обов'язково відвідайте храм Святого Сімейства, потіште себе шопінгом у Рамблі та відвідайте стадіон Камп Ноу.
Гранада
Гранада, яка розташована біля підніжжя засніжених гір Сьєрра-Невада, може похизуватися чудовою природою. Цей напрямок є одним з найкращих для зимового відпочинку в Іспанії.
Деякі з найкращих занять у Гранаді: відвідування Альгамбри та походи по пагорбах.
Мадрид
Столиця Іспанії взимку підсвічена святковими гірляндами, що створює неймовірну атмосферу в місті. Крім цього, під час різдвяних канікул ви можете поринути в культуру та затишок Мадриду в одному зі знаменитих місцевих кафе.
Однією з найкращих пам'яток Мадрида є музей Прадо та парку Буен Ретіро.
Зимовий Мадрид / Фото pexels
Що взяти з собою до Іспанії на зимові канікули
- Не забудьте прихопити закордонний паспорт і права водія, якщо плануєте орендувати авто під час подорожі Іспанією.
- Носіть з собою теплий одяг, щоб не мерзнути у вітряні дні.
- Бажано мати з собою бальзам для губ та лосьйон, оскільки зима може висушити шкіру.
- Постарайтеся взяти зручне взуття для тривалих прогулянок.
- Переконайтеся, що необхідні ліки також є у валізі
- Не забудьте взяти з собою камеру або смартфон, щоб зняти найкращі моменти.
Яка зима в Іспанії
Взимку в Іспанії зазвичай тепло і сонячно: у грудні, січні та лютому середня температура на півночі та центрі країни становить +10°C, у південних регіонах +20°C, у горах до -10°C, вночі може бути холодніше. Сніг та дощі випадають найчастіше у північних регіонах. Найсильніші перепади температур спостерігаються у центрі країни.
Взимку досить холодно в Мадриді (континентальний клімат), помірно прохолодно у Барселоні та Коста-Брава, сонячно та тепло у Севільї.
Найтепліше в Іспанії взимку на Канарських островах, де денна температура коливається в межах +20 – +22°C.
Канари / Фото pexels