Вікенд в Іспанії взимку може бути доволі різноманітним. Так, на Канарських островах навіть в січні можна насолоджуватися справжнім пляжним відпочинком. До слова, саме в Іспанії розташований найтепліший пляж в Європі у зимовий період. А любителі зимових видів спорту зможуть відвідати будь-який з найпопулярніших гірськолижних курортів.

Читайте також Як змінилися міжнародні перекази після 24 лютого і звідки найчастіше надсилають кошти в Україну

Куди поїхати та що подивитися в Іспанії взимку

Севілья

Від історичних вулиць до стародавніх палаців – Севілья здивує вас своєю спадщиною, яку зберігає роками. Якщо ви любитель історії, ви повинні відвідати це місто під час зимових канікул в Іспанії, щоб відчути святковий дух серед ідеальної погоди.

Одні з найкращих розваг у Севільї – смачні закуски-тапас і каякінг на річці.

Севілья / Фото unsplash

Барселона

Якщо ви плануєте провести зимові канікули в Іспанії, Барселона – це те місто, яке вас ніколи не втомить. Ви можете піти на живий концерт вночі або спеціальні фестивалі взимку, де побачите красу Барселони в усіх яскравих кольорах.

Обов'язково відвідайте храм Святого Сімейства, потіште себе шопінгом у Рамблі та відвідайте стадіон Камп Ноу.

Гранада

Гранада, яка розташована біля підніжжя засніжених гір Сьєрра-Невада, може похизуватися чудовою природою. Цей напрямок є одним з найкращих для зимового відпочинку в Іспанії.

Деякі з найкращих занять у Гранаді: відвідування Альгамбри та походи по пагорбах.

Мадрид

Столиця Іспанії взимку підсвічена святковими гірляндами, що створює неймовірну атмосферу в місті. Крім цього, під час різдвяних канікул ви можете поринути в культуру та затишок Мадриду в одному зі знаменитих місцевих кафе.

Однією з найкращих пам'яток Мадрида є музей Прадо та парку Буен Ретіро.

Зимовий Мадрид / Фото pexels

Що взяти з собою до Іспанії на зимові канікули

Не забудьте прихопити закордонний паспорт і права водія, якщо плануєте орендувати авто під час подорожі Іспанією.

Носіть з собою теплий одяг, щоб не мерзнути у вітряні дні.

Бажано мати з собою бальзам для губ та лосьйон, оскільки зима може висушити шкіру.

Постарайтеся взяти зручне взуття для тривалих прогулянок.

Переконайтеся, що необхідні ліки також є у валізі

Не забудьте взяти з собою камеру або смартфон, щоб зняти найкращі моменти.

Яка зима в Іспанії

Взимку в Іспанії зазвичай тепло і сонячно: у грудні, січні та лютому середня температура на півночі та центрі країни становить +10°C, у південних регіонах +20°C, у горах до -10°C, вночі може бути холодніше. Сніг та дощі випадають найчастіше у північних регіонах. Найсильніші перепади температур спостерігаються у центрі країни.

Взимку досить холодно в Мадриді (континентальний клімат), помірно прохолодно у Барселоні та Коста-Брава, сонячно та тепло у Севільї.

Найтепліше в Іспанії взимку на Канарських островах, де денна температура коливається в межах +20 – +22°C.

Канари / Фото pexels