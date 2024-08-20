Лемнос розташований в акваторії Егейського моря. Туристи зауважують, що він більше нагадує екзотичну Сахару, а не типову локацію Середземномор'я.

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Острів Лемнос закохує з першого погляду

Територія на півночі Лемноса – суцільні піски. Вони тягнуться на 7 кілометрів. Перебуваючи там, наче телепортуєшся у прекрасну та водночас небезпечну пустелю. Зокрема, у "пісках Лемносу" можна побачити справжні дюни. Зауважують, що у минулому там було морське дно, а зараз на території квітнуть морські нарциси.



Колись Лемнос був морем / Unsplash

Наразі Лемнос – прихована перлина Греції. Острів ще "не атакують" туристи. Наразі на його території мешкають близько 16 тисяч місцевих мешканців. Тому навіть у спекотний сезон там можна не пробиратися крізь "людські затори".

Головне місто острова – Міріна. Там розташований старовинний порт. Головною родзинкою міста також є старовинна фортеця, якій – щонайменше 7 століть. Хоча варто зауважити, що у 18 столітті її суттєво пошкодили росіяни. Наразі фортецю можна відвідати. Її вважають головною must visit локацією.