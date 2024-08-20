Лемнос расположен в акватории Эгейского моря. Туристы отмечают, что он больше напоминает экзотическую Сахару, а не типичную локацию Средиземноморья.

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Остров Лемнос влюбляет с первого взгляда

Территория на севере Лемноса – сплошные пески. Они тянутся на 7 километров. Находясь там, как будто телепортируешься в прекрасную и одновременно опасную пустыню. В частности, в "песках Лемноса" можно увидеть настоящие дюны. Замечают, что в прошлом там было морское дно, а сейчас на территории цветут морские нарциссы.



Когда-то Лемнос был морем / Unsplash

Сейчас Лемнос – скрытая жемчужина Греции. Остров еще "не атакуют" туристы. Сейчас на его территории проживают около 16 тысяч местных жителей. Поэтому даже в жаркий сезон там можно не пробираться сквозь "человеческие пробки".

Главный город острова – Мирина. Там расположен старинный порт. Главной изюминкой города также является старинная крепость, которой – не менее 7 веков. Хотя стоит заметить, что в 18 веке ее существенно повредили россияне. Сейчас крепость можно посетить, ее считают главной must visit локацией.