Справді райські місця: назвали 4 найбюджетніші туристичні напрямки Європи

Аналізуючи ситуацію у туристичній сфері, можна зауважити, що 2024 став роком абсолютної свободи для мандрівників. Туризм нарешті вийде на допандемійний рівень. Тому саме час спланувати свою ідеальну мандрівку.

На щастя, попри очікуваний наплив туристів, не всі країни суттєво підіймають ціни. Експерт Саймон Колдер назвав чотири найбюджетніші напрямки у Європі на 2024 рік. Варто зауважити, що це – дуже красиві та особливі країни.

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Найбюджетніші напрямки для відпочинку у 2024

Першою країною, яку Колдер рекомендує відвідати цього року, є Болгарія. Експерт наголошує, що там вдало поєднуються:

багата історія;

цікава культура;

комфортні місця для пляжного відпочинку.

Ми роками говоримо, що Болгарія – чудове місце для відпочинку: прекрасна погода, піщані пляжі, чудові готелі та, звичайно, низька вартість життя,

– наголошує Колдер.



Болгарія професійно краде серця туристів / Unsplash

Також до свого топу Колдер додав Португалію. Він зауважив, що це – взагалі одна з найкрасивіших країн Європи. Прекрасні міста, унікальна кухня, розкішний пляжний відпочинок та можливість наблизитися до старовинної культури, яка багато в чому й сформувала стару добру Європу.

Приємний бонус: Лісабон – одна з найдешевших для відпочинку столиць.



Цього літа всі дороги ведуть у прекрасну Португалію / Unsplash

Також Колдер пропонує відвідати Балкани. Його вибір припав на Чорногорію та Албанію. Країни – суттєво дешевші для відпочинку, аніж сусідня Хорватія. Водночас не пасуть задніх у красі та якості відпочинку.



Чорногорія зачаровує з першого погляду / Unsplash

Зокрема, у Чорногорії варто відвідати Будву, Пераст та Котор. Місцеві пейзажі, у яких поєднуються море та гори, просто зачаровують.

В Албанії – Дуррес, Тирану та Шкодер. Колдер зауважив, що ця країна – не лише дуже гарна, але й надзвичайно дружня.