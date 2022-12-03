Куди піти у Варшаві в грудні: 5 цікавих подій

Зараз у Польщі перебуває чимала кількість українців. Очевидно, що їм важко далеко від дому, і слід трохи відволіктися. Столиця країни продовжує жити звичайним культурним життям: відбуваються виставки, концерти та навіть фестивалі.

Куди піти у Варшаві в грудні

У нашій добірці – декілька цікавих грудневих заходів для тих, хто зараз у Варшаві. Не знаєш, куди піти, дивись афішу!

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Виставка Body Worlds

з 6 грудняPalace of Culture and Science (Plac Defilad 1)від 11 євро

Одна з найпопулярніших наукових виставок повертається до Варшави – із реальними людськими тілами та органами. Експозиція містить 150 експонатів, які показують, як спосіб життя впливає на організм. Всі вони звичайні люди, лише без шкіри. Тим, хто цікавиться анатомією та фізіологією має сподобатися.

Hans Zimmer Film Music Concert

10 грудняHala Torwar COS (ul. Łazienkowska 6a)від 23 євро

Якщо ви поціновувач кінематографа, то цей захід точно для вас. 10 грудня у Hala Torwar COS звучатимуть хіти з фільмів "Гладіатор", "Інтерстелар", "Бетмен", "Пірати Карибського моря" тощо.

Виконуватимуть їх Оркестр польського радіо та Академічний хор Варшавського політехнічного університету. Автором цих композицій є легендарний Ханс Зіммер. На жаль, його на сцені не буде, але "мурашки по шкірі" гарантовані.

Ханс Зіммер на одному зі своїх концертів / Фото Getty Images

Виставка Save The Planet

весь груденьFabryka Norblina (Żelazna 51/53)від 6 євро

Save The Planet – виставка про минуле, сьогодення та майбутнє з повним зануренням. Там можна "побувати" всередині вулкана, "зазирнути" в глибини океанів, "підійнятися в небо" разом із птахами та відвідати ті місця, де ніколи не ступала нога людини.

Виставка розповідає про те, що відбувалося із планетою 14 мільйонів років тому і що відбувається зараз. Але – головне – дає надію на те, що майбутнє Землі є.



Виставка Save The Planet / Фото savetheplanet

Концерт Moderat

11 грудняTorwar (Łazienkowska 6A)від 92 євро

Впевнені, що серед наших читачів є шанувальники електротусовок. Що ж, і вам знайдеться, куди піти – у грудні до Варшави приїжджають берлінці Moderat. Вони розгойдуватимуть танцмайданчик на арені Torwar.

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Odyn Festival

16 грудняProgresja (Fort Wola 22)від 27 євро

У середині грудня у місцевому клубі Progresja стартує зимовий фестиваль Odyn Fest. Українським біженцям буде особливо цікавий цей захід, адже на нього приїдуть українці Kalush Orchestra, Skofka, Alyona Alyona та Kola.

В анонсі заходу кажуть, що буде "як удома" і запрошують тих, хто виїхав.



Kalush Orchestra / Фото з інстаграму гурту