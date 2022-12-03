Куда пойти в Варшаве в декабре
В нашей подборке – несколько интересных декабрьских мероприятий для тех, кто сейчас в Варшаве. Не знаешь, куда пойти, смотри афишу!
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Выставка Body Worlds
Одна из самых популярных научных выставок возвращается в Варшаву с реальными человеческими телами и органами. Экспозиция содержит 150 экспонатов, показывающих, как образ жизни влияет на организм. Все они простые люди, только без кожи. Тем, кто интересуется анатомией и физиологией, должно понравиться.
Hans Zimmer Film Music Concert
Если вы ценитель кинематографа, то это мероприятие точно для вас. 10 декабря в Hala Torwar COS будут звучать хиты из фильмов "Гладиатор", "Интерстеллар", "Бэтмен", "Пираты Карибского моря" и другие.
Будут исполнять их Оркестр польского радио и Академический хор Варшавского политехнического университета. Автором этих композиций является легендарный Ханс Зиммер. К сожалению, его на сцене не будет, но "мурашки по коже" гарантированы.
Ханс Зиммер на одном из своих концертов / Фото Getty Images
Выставка Save The Planet
Save The Planet – выставка о прошлом, настоящем и будущем с полным погружением. Там можно "побывать" внутри вулкана, "заглянуть" в глубины океанов, "подняться" в небо вместе с птицами и "посетить" те места, где никогда не ступала нога человека.
Выставка рассказывает о том, что происходило с планетой 14 миллионов лет назад и что происходит сейчас. Но – главное – дает надежду на то, что будущее Земли есть.
Выставка Save The Planet / Фото savetheplanet
Концерт Moderat
Уверены, что среди наших читателей есть поклонники электро-тусовок. Что ж, и вам найдется, куда пойти – в декабре в Варшаву приезжают берлинцы Moderat. Они будут раскачивать танцплощадку на арене Torwar.
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Odyn Festival
В середине декабря в местном клубе Progresja стартует зимний фестиваль Odyn Fest. Украинским беженцам будет особенно интересно это мероприятие, ведь на него приедут украинцы Kalush Orchestra, Skofka, Alyona Alyona и Kola.
В анонсе мероприятия говорят, что будет "как дома" и приглашают уехавших.
Kalush Orchestra / Фото из инстаграма группы