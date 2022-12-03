Куда пойти в Варшаве в декабре

В нашей подборке – несколько интересных декабрьских мероприятий для тех, кто сейчас в Варшаве. Не знаешь, куда пойти, смотри афишу!

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Выставка Body Worlds

Когда: с 6 декабря

Где: Palace of Culture and Science (Plac Defilad 1)

Стоимость: от 11 евро

Одна из самых популярных научных выставок возвращается в Варшаву с реальными человеческими телами и органами. Экспозиция содержит 150 экспонатов, показывающих, как образ жизни влияет на организм. Все они простые люди, только без кожи. Тем, кто интересуется анатомией и физиологией, должно понравиться.

Hans Zimmer Film Music Concert

Когда: 10 декабря

Где: Hala Torwar COS (ul. Łazienkowska 6a)

Стоимость: от 23 евро

Если вы ценитель кинематографа, то это мероприятие точно для вас. 10 декабря в Hala Torwar COS будут звучать хиты из фильмов "Гладиатор", "Интерстеллар", "Бэтмен", "Пираты Карибского моря" и другие.

Будут исполнять их Оркестр польского радио и Академический хор Варшавского политехнического университета. Автором этих композиций является легендарный Ханс Зиммер. К сожалению, его на сцене не будет, но "мурашки по коже" гарантированы.



Ханс Зиммер на одном из своих концертов / Фото Getty Images​

Выставка Save The Planet

Когда: весь декабрь

Где: Fabryka Norblina (Żelazna 51/53)

Сколько: от 6 евро

Save The Planet – выставка о прошлом, настоящем и будущем с полным погружением. Там можно "побывать" внутри вулкана, "заглянуть" в глубины океанов, "подняться" в небо вместе с птицами и "посетить" те места, где никогда не ступала нога человека.

Выставка рассказывает о том, что происходило с планетой 14 миллионов лет назад и что происходит сейчас. Но – главное – дает надежду на то, что будущее Земли есть.

Выставка Save The Planet / Фото savetheplanet

Концерт Moderat

Когда: 11 декабря

Где: Torwar (Łazienkowska 6A)

Стоимость: от 92 евро

Уверены, что среди наших читателей есть поклонники электро-тусовок. Что ж, и вам найдется, куда пойти – в декабре в Варшаву приезжают берлинцы Moderat. Они будут раскачивать танцплощадку на арене Torwar.

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Odyn Festival

Когда: 16 декабря

Где: Progresja (Fort Wola 22)

Стоимость: от 27 евро

В середине декабря в местном клубе Progresja стартует зимний фестиваль Odyn Fest. Украинским беженцам будет особенно интересно это мероприятие, ведь на него приедут украинцы Kalush Orchestra, Skofka, Alyona Alyona и Kola.

В анонсе мероприятия говорят, что будет "как дома" и приглашают уехавших.



Kalush Orchestra / Фото из инстаграма группы