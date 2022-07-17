Ідея вихідного дня: як працює та скільки коштує вхід на найвищий оглядовий майданчик Варшави
17 липня 2022 , 12:21Читать новость на русском
Джерело:інстаграм ВАРШАВА TODAY
Оглядовий майданчик Палацу культури та науки – одна з головних пам'яток Варшави. І якщо ви ще раптом не милувалися польською столицею з висоти пташиного польоту, розповідаємо, що варто знати перед тим, як планувати таку культурну програму.
Оглядова тераса розташована на 30 поверсі, що здіймається над Варшавою на 114 метрів. Це єдиний громадський майданчик у Польщі, розташований на такій висоті.
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Що варто знати про відвідування оглядового майданчика Палацу культури та науки
- Адреса: plac Defilad 1;
- Графік роботи: щодня з 09:00 до 20:00;
- Ціни на квитки: 25 злотих звичайний квиток та 20 злотих – пільговий;
Важливі нюанси
- Попереднє бронювання неможливе.
- Квитки можна придбати за 7 днів до запланованої дати входу в касах або онлайн.
- Оглядовий майданчик Палацу культури і науки працює цілий рік (у літній сезон є черги до кас).
- Вхід до каси оглядового майданчика зі сторони ul. Marszałkowskiej. Каса розташована перед входом у верхній частині головного холу.
Оглядова тераса розташована на 30 поверсі / Фото commons.wikimedia