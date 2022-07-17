Ідея вихідного дня: як працює та скільки коштує вхід на найвищий оглядовий майданчик Варшави

12:21

Оглядовий майданчик Палацу культури та науки – одна з головних пам'яток Варшави. І якщо ви ще раптом не милувалися польською столицею з висоти пташиного польоту, розповідаємо, що варто знати перед тим, як планувати таку культурну програму.