Обзорная терраса расположена на 30 этаже, возвышающемся над Варшавой на 114 метров. Это единственная общественная площадка в Польше, расположенная на такой высоте.

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Что стоит знать о посещении смотровой площадки Дворца культуры и науки

  • Адрес: площадь Дефилад 1;
  • График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00;
  • Цены на билеты: 25 злотых – обычный билет и 20 злотых – льготный;

Важные нюансы

  • Предварительное бронирование невозможно.
  • Билеты можно приобрести за 7 дней до запланированной даты входа в кассах или онлайн.
  • Смотровая площадка Дворца культуры и науки работает круглый год (в летний сезон есть очереди в кассы).
  • Вход в кассу смотровой площадки со стороны ul. Marszałkowskiej. Касса расположена перед входом в верхнюю часть головного холла.


Обзорная терраса расположена на 30 этаже / Фото commons.wikimedia