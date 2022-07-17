Обзорная терраса расположена на 30 этаже, возвышающемся над Варшавой на 114 метров. Это единственная общественная площадка в Польше, расположенная на такой высоте.
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Что стоит знать о посещении смотровой площадки Дворца культуры и науки
- Адрес: площадь Дефилад 1;
- График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00;
- Цены на билеты: 25 злотых – обычный билет и 20 злотых – льготный;
Важные нюансы
- Предварительное бронирование невозможно.
- Билеты можно приобрести за 7 дней до запланированной даты входа в кассах или онлайн.
- Смотровая площадка Дворца культуры и науки работает круглый год (в летний сезон есть очереди в кассы).
- Вход в кассу смотровой площадки со стороны ul. Marszałkowskiej. Касса расположена перед входом в верхнюю часть головного холла.
Обзорная терраса расположена на 30 этаже / Фото commons.wikimedia