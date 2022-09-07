Зібрали для вас найцікавіші події та концерти, які пройдуть у Варшаві уже цього місяця. Що вибрати та куди піти у вересні, вибирайте з короткої афіші.
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Афіша концертів Варшави на вересень 2022 року
ON AIR Festival
- Коли: 9 – 10 вересня
- Де: аеропорт Бемово
- Квитки: від 289 злотих
Впродовж двох днів на двох сценах відвідувачів розважатимуть 30 артистів. На глядачів чекають виступи Line-up: Jamie xx, Jorja Smith, Tame Impala, The Kooks, Celeste, Faouzia, Röyksopp, Polo & Pan, Tash Sultana, The Comet is Coming, Alexandra Savior, Artur Rojek, Baasch, Kaśka Sochacka, Otsochodzi, Ralph Kaminski, Rubens, Tymek.
Alvaro Soler
Іспансько-німецький співак Альваро Солер знову виступить у Польщі. Гості зможуть розважитися під хіти "Sofia", "La Cintura" та "El Mismo Sol", які підкорили польські чарти.
- Коли: 21 вересня о 19:30
- Де: Torwar
- Квитки: від 120 злотих
Biffy Clyro
Шотландський рок-гурт, музика якого впізнавана поєднанням експресивності, постпанку та хеві-металу, запалюватиме на варшавській сцені.
- Коли: 22 вересня о 18:00
- Де: Klub Stodoła
- Квитки: від 129 злотих
Vancouver Sleep Clinic
Vancouver Sleep Clinic повертається до Польщі через 4 роки. Гурт з Австралії виступить у Варшаві в рамках промо свого нового альбому “Fallen Paradise”.
- Коли: 29 вересня о 20:00
- Де: Klub NIEBO
- Квитки: від 90 злотих
LP
Американська співачка запланувала одразу три концерти у Польщі. LP виступить у Вроцлаві, Гданську та у Варшаві.
- Коли: 14 вересня о 20:00
- Де: Torwar
- Квитки: від 150 злотих.