Куди піти та що подивитися в Барселоні: афіша подій на серпень 2022
Джерело:інстаграм Аліни Кабакової
Серпень для Барселони – час особливий. Більшість місцевого населення роз'їжджається курортами або кудись на північ, і місто наче завмирає. Тому туристи мають нагоду пізнати "іншу" Барселону.
Є думка, що в серпні життя у Барселоні стає ще більш розміреним: у місцевих жителів відпустки, а музичні фестивалі пройшли у червні та липні. У цей період й справді багато закладів закриваються, але разом з тим, в місті є чим зайнятися туристам в останній місяць літа. Ділимося переліком найцікавіших заходів у Барселоні на другу половину серпня.
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Афіша Барселони на 15 – 31 серпня
Brunch in the park
Невеликий фестиваль електронної музики у парках Барселони.
- Вартість квитків: від 20 євро
- Коли: 12 – 14 серпня, 21 та 28 серпня
Блошиний ринок на площі Бланкерн, Раваль.
Тут можна знайти унікальні й рідкісні речі. Продають усе: від книг, та дисків до одягу і модних аксесуарів. Ціни стартують від 5 євро!
- Коли: 14 серпня з 10:00 до 20:00
Fiesta Major de Gràcia
Найочікуваніше свято серпня в Барселоні, яке пройде в районі Грасія. На місцевих жителів та гостей міста чекають вуличні концерти, тематично прикрашені будинки та вулиці, а також демократичні ціни на пиво та тапас.
- Коли: 15 – 22 серпня
Sardinas & Rumba на Монтжуїк
Гостей пригостять сардинами на грилі, а атмосфери додадуть ритми румби від гурту Arrels de Gracia. Щоб взяти участь, знадобиться попереднє бронювання.
- Коли: 17, 24, 31 серпня з 20:00 до 01:00
Festa Major de Sants
Свято району Сантс. Під час цього вулиці будуть прикрашені барвистими конфетті, гігантськими фігурами та кастельєрами (людські вежі).
- Коли: з 24 серпня.
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