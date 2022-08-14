Є думка, що в серпні життя у Барселоні стає ще більш розміреним: у місцевих жителів відпустки, а музичні фестивалі пройшли у червні та липні. У цей період й справді багато закладів закриваються, але разом з тим, в місті є чим зайнятися туристам в останній місяць літа. Ділимося переліком найцікавіших заходів у Барселоні на другу половину серпня.

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Афіша Барселони на 15 – 31 серпня

Brunch in the park

Невеликий фестиваль електронної музики у парках Барселони.

Вартість квитків: від 20 євро

Коли: 12 – 14 серпня, 21 та 28 серпня

Блошиний ринок на площі Бланкерн, Раваль.

Тут можна знайти унікальні й рідкісні речі. Продають усе: від книг, та дисків до одягу і модних аксесуарів. Ціни стартують від 5 євро!

Коли: 14 серпня з 10:00 до 20:00

Fiesta Major de Gràcia

Найочікуваніше свято серпня в Барселоні, яке пройде в районі Грасія. На місцевих жителів та гостей міста чекають вуличні концерти, тематично прикрашені будинки та вулиці, а також демократичні ціни на пиво та тапас.

Коли: 15 – 22 серпня

Sardinas & Rumba на Монтжуїк

Гостей пригостять сардинами на грилі, а атмосфери додадуть ритми румби від гурту Arrels de Gracia. Щоб взяти участь, знадобиться попереднє бронювання.

Коли: 17, 24, 31 серпня з 20:00 до 01:00

Festa Major de Sants

Свято району Сантс. Під час цього вулиці будуть прикрашені барвистими конфетті, гігантськими фігурами та кастельєрами (людські вежі).

Коли: з 24 серпня.

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