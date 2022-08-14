Есть мнение, что в августе жизнь в Барселоне становится еще более размеренной: у местных жителей отпуска, а музыкальные фестивали прошли в июне и июле. В этот период действительно много заведений закрываются, но вместе с тем, в городе есть чем заняться туристам в последний месяц лета. Делимся списком самых интересных мероприятий в Барселоне на вторую половину августа.
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Афиша Барселоны на 15 – 31 августа
Brunch in the park
Небольшой фестиваль электронной музыки в парках Барселоны.
- Стоимость билетов: от 20 евро
- Когда: 12 – 14 августа, 21 и 28 августа
Блошиный рынок на площади Бланкерн, Раваль.
Здесь можно найти уникальные и редкие вещи. Продают все: от книг и дисков до одежды и модных аксессуаров. Цены стартуют от 5 евро!
- Когда: 14 августа с 10:00 до 20:00
Fiesta Major de Gràcia
Самый ожидаемый праздник августа в Барселоне, который пройдет в районе Грасия. Местных жителей и гостей города ждут уличные концерты, тематически украшенные дома и улицы, а также демократичные цены на пиво и тапас.
- Когда: 15 – 22 августа
Sardinas & Rumba на Монтжуик
Гостей угостят сардинами на гриле, а атмосферы добавят ритмы румбы от Arrels de Gracia. Чтобы принять участие, потребуется предварительное бронирование.
- Когда: 17, 24, 31 августа с 20:00 до 01:00
Festa Major de Sants
Праздник района Сантс. Во время этого улицы будут украшены красочными конфетти, гигантскими фигурами и кастельерами (человеческие башни).
- Когда: с 24 августа.
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