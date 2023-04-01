На каву та смачні тістечка у Варшаві: 5 гідних закладів

Кав'ярня – місце, де можна не лише насолоджуватися ароматом і смаком кави та куштувати випічку. Це й ідеальне місце для побачень, ділових зустрічей у неформальній обстановці, посиденьок з друзями чи колегами по роботі.

Куди піти на каву у Варшаві

Популярність кав'ярень у Польщі невпинно зростає. Куди не глянь, люди з ранку до вечора працюють та відпочивають за чашкою кави. Ділимося з вами п'ятьма місцями у Варшаві, де можна випити смачні кавові напої та з'їсти смачнющі тістечка.

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Po Drodze

Адреса: Bagatela 11

Графік роботи: будні з 8:00 до 21:00, вихідні з 9:00 до 21:00

Po Drodze знаходиться на Plac Unii, за 5 хвилин ходьби від парку Łazienki – найбільшого та найкрасивішого парку у Варшаві. Місце невелике та розділене на два зали (у другому можна спокійно засісти з ноутбуком, якщо ти шукаєш місце для роботи).



Po Drodze у Варшаві / Фото з інстаграму кав'ярні

У Po Drodze пропонують кілька способів заварювання кави, відмінної якості зерна, які можна відразу прикупити з собою, і чудові десерти, зокрема веганські. Особливо рекомендують спробувати спеціальний кавовий сет, який складається з подвійного еспресо, флет вайта та фільтра. У гарячий літній сезон особливо сподобаються холодні напої, як-от Affogato, Zimne Fetco або Mechaniczna Pomarancza.

Trzy Kruki

Адреса: Plac Hallera 8

Графік роботи: будні з 8:30 до 21:00, вихідні з 9:00 до 19:00

Стильна камерна кав'ярня Trzy Kruki розташована на Praga Północ – в одному з районів, який зберіг свій історичний вигляд після війни. Відмінне місце, щоб зазирнути на каву, але це не єдине, що варто тут скуштувати – крім кави, в меню знайдеш вина, сир і чудові десерти. Особливо рекомендують скуштувати тут нью-йоркський чизкейк.



Trzy Kruki в Варшаві / Фото з інстаграму закладу

Ministerstwo Kawy

Адреса: Marszałkowska 27/35; Al. Zjednoczenia 46

Графік роботи: будні з 8:00 до 21:00, вихідні з 9:00 до 21:00

Кав'ярня працює з 2011 року і двічі визнавалася найкращою у номінації "Краща кава" на думку Warsaw Insider. Розташована в районі Śródmieście з панорамним видом на костел Спасителя.



Кава у Ministerstwo Kawy / Фото з інстаграму кав'ярні

У меню – де кілька видів еспресо, кілька типів матчі, аеропрес, кемекс, а також холодну каву. Окрім кави, тут є комбуча, шоколад, соки, чаї, смузі та повітряна випічка.

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Proces Kawki

Адреса: Księdza Ignacego Kłopotowskiego 23/25

Графік роботи: щодня з 8:30 до 20:00

Ще одне місце в історичному районі Старої Праги. Proces Kawki – це обсмажування та кав'ярня з дуже затишним інтер'єром, який створювався з особливим трепетом до деталей. Тут можна взяти шезлонги і приємно провести час в зеленому літньому дворику з книжкою. Також доступне веганське меню – десерти та бургери.



Дворик у Proces Kawki / Фото з інстаграму закладу

Na Bank Speciality Coffee

Адреса: Plac Bankowy 4

Графік роботи: будні з 8:00 до 22:00, вихідні з 9:00 до 22:00

Місце з великим вибором зерен для фільтра та чудовою веганською випічкою – в ідмінно підходить для роботи та зустрічей з друзями та прямо на Plac Bankowy.



Кава та десерти з меню Na Bank Speciality Coffee / Фото з інстаграму кав'ярні

У меню, крім класики, знайдеш кемекс, дріп, аеропрес, каву з тоніком та великий вибір холодної кави. На сніданок тут пропонують тости, а на десерт – веганський банановий хліб чи брауні.