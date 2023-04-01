Куди піти на каву у Варшаві
Популярність кав'ярень у Польщі невпинно зростає. Куди не глянь, люди з ранку до вечора працюють та відпочивають за чашкою кави. Ділимося з вами п'ятьма місцями у Варшаві, де можна випити смачні кавові напої та з'їсти смачнющі тістечка.
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Po Drodze
Po Drodze знаходиться на Plac Unii, за 5 хвилин ходьби від парку Łazienki – найбільшого та найкрасивішого парку у Варшаві. Місце невелике та розділене на два зали (у другому можна спокійно засісти з ноутбуком, якщо ти шукаєш місце для роботи).
Po Drodze у Варшаві / Фото з інстаграму кав'ярні
У Po Drodze пропонують кілька способів заварювання кави, відмінної якості зерна, які можна відразу прикупити з собою, і чудові десерти, зокрема веганські. Особливо рекомендують спробувати спеціальний кавовий сет, який складається з подвійного еспресо, флет вайта та фільтра. У гарячий літній сезон особливо сподобаються холодні напої, як-от Affogato, Zimne Fetco або Mechaniczna Pomarancza.
Trzy Kruki
Стильна камерна кав'ярня Trzy Kruki розташована на Praga Północ – в одному з районів, який зберіг свій історичний вигляд після війни. Відмінне місце, щоб зазирнути на каву, але це не єдине, що варто тут скуштувати – крім кави, в меню знайдеш вина, сир і чудові десерти. Особливо рекомендують скуштувати тут нью-йоркський чизкейк.
Trzy Kruki в Варшаві / Фото з інстаграму закладу
Ministerstwo Kawy
Кав'ярня працює з 2011 року і двічі визнавалася найкращою у номінації "Краща кава" на думку Warsaw Insider. Розташована в районі Śródmieście з панорамним видом на костел Спасителя.
Кава у Ministerstwo Kawy / Фото з інстаграму кав'ярні
У меню – де кілька видів еспресо, кілька типів матчі, аеропрес, кемекс, а також холодну каву. Окрім кави, тут є комбуча, шоколад, соки, чаї, смузі та повітряна випічка.
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Proces Kawki
Ще одне місце в історичному районі Старої Праги. Proces Kawki – це обсмажування та кав'ярня з дуже затишним інтер'єром, який створювався з особливим трепетом до деталей. Тут можна взяти шезлонги і приємно провести час в зеленому літньому дворику з книжкою. Також доступне веганське меню – десерти та бургери.
Дворик у Proces Kawki / Фото з інстаграму закладу
Na Bank Speciality Coffee
Місце з великим вибором зерен для фільтра та чудовою веганською випічкою – в ідмінно підходить для роботи та зустрічей з друзями та прямо на Plac Bankowy.
Кава та десерти з меню Na Bank Speciality Coffee / Фото з інстаграму кав'ярні
У меню, крім класики, знайдеш кемекс, дріп, аеропрес, каву з тоніком та великий вибір холодної кави. На сніданок тут пропонують тости, а на десерт – веганський банановий хліб чи брауні.