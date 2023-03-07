Плануєте провести незабутні вихідні у Барселоні і уже в передчутті пригод? Вибором атракцій ви точно не залишитеся розчаровані. На березень 2023 року в цьому місті заплановано чимало цікавих подій – від концертів українських зірок до найпопулярніших театральних вистав чи фестивалі на різну тематику. Тож кожен знайде щось для себе.

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Найцікавіші події в Барселоні на березень 2023

Музика

Виступ Lewis Capaldi

Молодий і знаменитий співак із Шотландії дасть концерт у Барселоні.

Коли: 10 березня

Де: Palau Sant Jordi arena

Шоу André Rieu

Скрипаль André Rieu відомий мільйонам як "Король вальсу".

Коли: 12 березня

Де: Palau Sant Jordi arena

Концерт THE HARDKISS

Один із найкращих українських гуртів виступить у Барселоні. Концерт присвячений підтримці України.

Коли: 20 березня

Де: Sala APOLO

Виступ Rogers Waters

Британський співак та співзасновник гурту Pink Floyd дасть концерт у Барселоні в рамках прощального туру.

Коли: 21 березня

Де: Palau Sant Jordi arena

Концерт KAZKA

Один з найпопулярніших українських попгуртів виступить у Барселоні на підтримку України.

Коли: 31 березня

Де: Sala APOLO

Театр

Вистава Corta el cable rojo

Найвідоміша театральна вистава в Іспанії.

Коли: 18 – 19 березня

Де: Teatre Apolo

Опера Alexina B.

Світова прем'єра опери Raquel García-Tomás про інтерсекс-людину.

Коли: 22 березня

Де: Liceu opera theater

La Jaula de las locas

Це один із найвідоміших мюзиклів у світі.

Коли: 22 – 26 березні

Де: Teatre Tívoli

Фестивалі

E-SHOW Barcelona 2023

Найбільший захід з eCommerce, Digital Marketing та AI в Іспанії.

Коли: 7 – 8 березня

Де: Fira de Barcelona

Photo Phorum Fest

Наймасштабніший фотоконгрес у Європі.

Коли: 15 – 17 березня

Де: Fira de Barcelona

Mediterranean Diving Show

Mediterranean Diving Show 2023 – це 3-денний ярмарок підводного плавання.

Коли: 24 – 26 березня

Де: Fira de Cornellà, Cornellà de Llobregat near Barcelona

Japan Weekend Barcelona

Japan Weekend – найбільша подія японської попкультура в Іспанії.