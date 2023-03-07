Плануєте провести незабутні вихідні у Барселоні і уже в передчутті пригод? Вибором атракцій ви точно не залишитеся розчаровані. На березень 2023 року в цьому місті заплановано чимало цікавих подій – від концертів українських зірок до найпопулярніших театральних вистав чи фестивалі на різну тематику. Тож кожен знайде щось для себе.
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Найцікавіші події в Барселоні на березень 2023
Музика
Виступ Lewis Capaldi
Молодий і знаменитий співак із Шотландії дасть концерт у Барселоні.
- Коли: 10 березня
- Де: Palau Sant Jordi arena
Шоу André Rieu
Скрипаль André Rieu відомий мільйонам як "Король вальсу".
- Коли: 12 березня
- Де: Palau Sant Jordi arena
Концерт THE HARDKISS
Один із найкращих українських гуртів виступить у Барселоні. Концерт присвячений підтримці України.
- Коли: 20 березня
- Де: Sala APOLO
Виступ Rogers Waters
Британський співак та співзасновник гурту Pink Floyd дасть концерт у Барселоні в рамках прощального туру.
- Коли: 21 березня
- Де: Palau Sant Jordi arena
Концерт KAZKA
Один з найпопулярніших українських попгуртів виступить у Барселоні на підтримку України.
- Коли: 31 березня
- Де: Sala APOLO
Театр
Вистава Corta el cable rojo
Найвідоміша театральна вистава в Іспанії.
- Коли: 18 – 19 березня
- Де: Teatre Apolo
Опера Alexina B.
Світова прем'єра опери Raquel García-Tomás про інтерсекс-людину.
- Коли: 22 березня
- Де: Liceu opera theater
La Jaula de las locas
Це один із найвідоміших мюзиклів у світі.
- Коли: 22 – 26 березні
- Де: Teatre Tívoli
Фестивалі
E-SHOW Barcelona 2023
Найбільший захід з eCommerce, Digital Marketing та AI в Іспанії.
- Коли: 7 – 8 березня
- Де: Fira de Barcelona
Photo Phorum Fest
Наймасштабніший фотоконгрес у Європі.
- Коли: 15 – 17 березня
- Де: Fira de Barcelona
Mediterranean Diving Show
Mediterranean Diving Show 2023 – це 3-денний ярмарок підводного плавання.
- Коли: 24 – 26 березня
- Де: Fira de Cornellà, Cornellà de Llobregat near Barcelona
Japan Weekend Barcelona
Japan Weekend – найбільша подія японської попкультура в Іспанії.
- Коли: 11 – 12 березня
- Де: Gran Via, Fira de Barcelona.