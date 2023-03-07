Планируете провести незабываемые выходные в Барселоне и уже в предвкушении приключений? Выбором аттракций вы точно не останетесь разочарованы. На март 2023 года в этом городе запланировано немало интересных событий – от концертов украинских звезд до самых популярных театральных представлений или фестивалей на разную тематику. Так что каждый найдет что-то для себя.
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Самые интересные события в Барселоне на март 2023 года
Музыка
Выступление Lewis Capaldi
Молодой и знаменитый певец из Шотландии даст концерт в Барселоне.
- Когда: 10 марта
- Где: Palau Sant Jordi arena
Шоу André Rieu
Скрипач André Rieu известен миллионам как "Король вальса".
- Когда: 12 марта
- Где: Palau Sant Jordi arena
Концерт THE HARDKISS
Одна из лучших украинских групп выступит в Барселоне. Концерт посвящен поддержке Украины.
- Когда: 20 марта
- Где: Sala APOLO
Выступление Rogers Waters
Британский певец и соучредитель группы Pink Floyd даст концерт в Барселоне в рамках прощального тура.
- Когда: 21 марта
- Где: Palau Sant Jordi arena
Концерт KAZKA
Один из популярнейших украинских поп-гуртов выступит в Барселоне в поддержку Украины.
- Когда: 31 марта
- Где: Sala APOLO
Театр
Спектакль Corta el cable rojo
Самый известный театральный спектакль в Испании.
- Когда: 18 – 19 марта
- Где: Teatro Apolo
Опера Alexina B.
Мировая премьера оперы Raquel García-Tomás об интерсекс-человеке.
- Когда: 22 марта
- Где: Liceu opera theater
La Jaula de las locas
Это один из самых известных мюзиклов в мире.
- Когда: 22 – 26 марта
- Где: Teatro Tívoli
Фестивали
E-SHOW Barcelona 2023
Крупнейшее мероприятие по eCommerce, Digital Marketing и AI в Испании.
- Когда: 7 – 8 марта
- Где: Fira de Barcelona
Photo Phorum Fest
Самый масштабный фотоконгресс в Европе.
- Когда: 15 – 17 марта
- Где: Fira de Barcelona
Mediterranean Diving Show
Mediterranean Diving Show 2023 – это 3-дневная ярмарка подводного плавания.
- Когда: 24 – 26 марта
- Где: Fira de Cornellà, Cornellà de Llobregat близ Barcelona
Japan Weekend Барселона
Japan Weekend – крупнейшее событие японской поп-культуры в Испании.
- Когда: 11 – 12 марта
- Где: Gran Via, Fira de Barcelona.