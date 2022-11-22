6 найдешевших країн Європи для життя у 2023 році

Переїзд за кордон може кардинально змінити життя. Але яку ж країну обрати, аби імміграція не сильно вдарила по вашому бюджету?

Експерти сформували список з європейськими країнами, у яких проживання у 2023 році обійдеться найдешевше. До цього переліку потрапили шість держав Східної Європи.

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Найдешевші європейські країни для життя

Румунія

Болгарія

Албанія

Чехія

Польща

Словенія

Румунія

Однією з найбюджетніших країн у Східній Європі є Румунія – головний напрямком для багатьох іноземців. Причин переїхати до Румунії є кілька: люди доброзичливі, їжа дешева, умови життя доступні, а країна красива. Приблизні витрати на проживання для однієї людини становлять 499 доларів на місяць без урахування орендної плати.

Оренда квартири в Бухаресті – 200 – 300 доларів, а за межами столиці – 75 – 200 доларів

Комунальні послуги в середньому – 115 доларів

Місячний проїзний квиток – 18 доларів

Мінімальна зарплата – 471,71 долара.

Румунія / Фото pexels

Болгарія

У Болгарії кожен знайде помешкання на свій бюджет. Орієнтовні витрати на проживання для однієї людини становлять близько 506 доларів на місяць.

Оренда житла в Софії – 350 – 500 доларів, а за межами столиці – 175 – 200 доларів

Комунальні послуги – 109,15 долара

Місячний проїзний квиток – 26,63 долара

Мінімальна зарплата 371,55 – долара.

Болгарія / Фото pexels

Албанія

Албанія – одна з найкрасивіших країн на Балканах. Приголомшлива природа та доступні умови життя зробили країну улюбленою для багатьох іноземців. Приблизні витрати на життя однієї людини в Албанії складають 420 доларів на місяць без урахування орендної плати.

Оренда житла в Тирані – 400 доларів, поза столицею – 150 – 250 доларів

Комунальні послуги – 80 доларів

Місячний проїзний квиток – 11 доларів

Мінімальна зарплата – 281 долар.

Албанія / Фото pexels

Чехія

Чехія в основному відома своїми замками. А й насправді – тут більше замків, ніж у будь-якій іншій країні Європи. Крім цього, Чехія безпечна та доступна. Орієнтовна місячна вартість життя однієї людини в Чехії становить 627 доларів (без орендної плати).

Оренда квартири в Празі – 350 – 800 доларів, за межами Праги – 250 доларів

Комунальні послуги – 270,66 долара

Місячний проїзний квиток – 22,89 долара

Мінімальна зарплата – 672 долари.

Чехія / Фото pexels

Польща

Польща – одне з найкрасивіших і унікальних місць в Європі. Країна багата на історичні пам’ятки, які не залишать нікого байдужими. Приблизні місячні витрати на проживання в Польщі становлять 525 доларів без урахування орендної плати.

Оренда житла у Варшаві – 400 – 700 доларів, а в інших містах – 200 доларів

Комунальні послуги – 70 – 100 доларів

Місячний проїзний квиток – 23,98 долара

Мінімальна зарплата – 654,8 долара.

Польща / Фото pexels

Словенія

Словенія може похизуватися прекрасними краєвидами, безпекою і чистотою. Крім цього, вона має чудове розташування в Європі, що полегшує добирання до Австрії, Хорватії та навіть Італії. А ще це одна з найдешевших європейських країн для проживання – одній людині на місяць вистачить приблизно 679 доларів.

Оренда помешкання в Любляні – близько 500 доларів, за межами столиці – 250 – 300 доларів

Комунальні послуги – 40,78 долара

Місячний проїзний квиток – 30,72 долара

Мінімальна зарплата – 1,100 доларів.

Словенія / Фото pexels