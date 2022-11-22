Эксперты сформировали список с европейскими странами, где проживание в 2023 году обойдется дешевле всего. В этот рейтинг попали шесть государств Восточной Европы.

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Самые дешевые европейские страны для жизни

Румыния

Болгария

Албания

Чехия

Польша

Словения

Румыния

Одной из самых бюджетных стран в Восточной Европе является Румыния – главное направление для многих иностранцев. Причин переехать в Румынию несколько: люди дружелюбные, еда дешевая, условия жизни доступны, а страна красивая. Приблизительные расходы на проживание для одного человека составляют 499 долларов в месяц без учета арендной платы.

Аренда квартиры в Бухаресте – 200 – 300 долларов, а за пределами столицы – 75 – 200 долларов

Коммунальные услуги в среднем – 115 долларов

Месячный проездной билет – 18 долларов

Минимальная зарплата – 471,71 доллара.

Румыния / Фото pexels

Болгария

В Болгарии каждый найдет квартиру на свой бюджет. Примерные расходы на проживание для одного человека составляют около 506 долларов в месяц.

Аренда жилья в Софии – 350 – 500 долларов, а за пределами столицы – 175 – 200 долларов.

Коммунальные услуги – 109,15 доллара

Месячный проездной билет – 26,63 доллара

Минимальная зарплата 371,55 – доллара.

Болгария / Фото pexels

Албания

Албания – одна из красивейших стран на Балканах. Потрясающая природа и доступные условия жизни сделали страну любимой для многих иностранцев. Приблизительные расходы на жизнь одного человека в Албании составляют 420 долларов в месяц без учета арендной платы.

Аренда жилья в Тиране – 400 долларов, вне столицы – 150 – 250 долларов

Коммунальные услуги – 80 долларов

Месячный проездной билет – 11 долларов

Минимальная зарплата – 281 доллар.

Албания / Фото pexels

Чехия

Чехия в основном известна своими замками. Но и в самом деле – здесь больше замков, чем в любой другой стране Европы. Кроме того, Чехия безопасна и доступна. Примерная месячная стоимость жизни одного человека в Чехии составляет 627 долларов (без арендной платы).

Аренда квартиры в Праге – 350 – 800 долларов, за пределами Праги – 250 долларов

Коммунальные услуги – 270,66 доллара

Месячный проездной билет – 22,89 доллара

Минимальная зарплата – 672 доллара.

Чехия / Фото pexels

Польша

Польша – одно из самых красивых и уникальных мест в Европе. Страна богата историческими достопримечательностями, которые не оставят никого равнодушными. Приблизительные месячные расходы на проживание в Польше составляют 525 долларов без учета арендной платы.

Аренда жилья в Варшаве – 400 – 700 долларов, а в других городах – 200 долларов

Коммунальные услуги – 70 – 100 долларов

Месячный проездной билет – 23,98 доллара

Минимальная зарплата – 654,8 доллара.

Польша / Фото pexels

Словения

Словения может похвастаться прекрасными видами, безопасностью и чистотой. Кроме этого, она имеет прекрасное расположение в Европе, что облегчает добирание в Австрию, Хорватию и даже Италию. А еще это одна из самых дешевых европейских стран для проживания – одному человеку в месяц хватит примерно 679 долларов.

Аренда квартир в Любляне – около 500 долларов, за пределами столицы – 250 – 300 долларов

Коммунальные услуги – 40,78 доллара

Месячный проездной билет – 30,72 доллара

Минимальная зарплата – 1,100 долларов.