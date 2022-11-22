Эксперты сформировали список с европейскими странами, где проживание в 2023 году обойдется дешевле всего. В этот рейтинг попали шесть государств Восточной Европы.
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Самые дешевые европейские страны для жизни
- Румыния
- Болгария
- Албания
- Чехия
- Польша
- Словения
Румыния
Одной из самых бюджетных стран в Восточной Европе является Румыния – главное направление для многих иностранцев. Причин переехать в Румынию несколько: люди дружелюбные, еда дешевая, условия жизни доступны, а страна красивая. Приблизительные расходы на проживание для одного человека составляют 499 долларов в месяц без учета арендной платы.
- Аренда квартиры в Бухаресте – 200 – 300 долларов, а за пределами столицы – 75 – 200 долларов
- Коммунальные услуги в среднем – 115 долларов
- Месячный проездной билет – 18 долларов
- Минимальная зарплата – 471,71 доллара.
Румыния / Фото pexels
Болгария
В Болгарии каждый найдет квартиру на свой бюджет. Примерные расходы на проживание для одного человека составляют около 506 долларов в месяц.
- Аренда жилья в Софии – 350 – 500 долларов, а за пределами столицы – 175 – 200 долларов.
- Коммунальные услуги – 109,15 доллара
- Месячный проездной билет – 26,63 доллара
- Минимальная зарплата 371,55 – доллара.
Болгария / Фото pexels
Албания
Албания – одна из красивейших стран на Балканах. Потрясающая природа и доступные условия жизни сделали страну любимой для многих иностранцев. Приблизительные расходы на жизнь одного человека в Албании составляют 420 долларов в месяц без учета арендной платы.
- Аренда жилья в Тиране – 400 долларов, вне столицы – 150 – 250 долларов
- Коммунальные услуги – 80 долларов
- Месячный проездной билет – 11 долларов
- Минимальная зарплата – 281 доллар.
Албания / Фото pexels
Чехия
Чехия в основном известна своими замками. Но и в самом деле – здесь больше замков, чем в любой другой стране Европы. Кроме того, Чехия безопасна и доступна. Примерная месячная стоимость жизни одного человека в Чехии составляет 627 долларов (без арендной платы).
- Аренда квартиры в Праге – 350 – 800 долларов, за пределами Праги – 250 долларов
- Коммунальные услуги – 270,66 доллара
- Месячный проездной билет – 22,89 доллара
- Минимальная зарплата – 672 доллара.
Чехия / Фото pexels
Польша
Польша – одно из самых красивых и уникальных мест в Европе. Страна богата историческими достопримечательностями, которые не оставят никого равнодушными. Приблизительные месячные расходы на проживание в Польше составляют 525 долларов без учета арендной платы.
- Аренда жилья в Варшаве – 400 – 700 долларов, а в других городах – 200 долларов
- Коммунальные услуги – 70 – 100 долларов
- Месячный проездной билет – 23,98 доллара
- Минимальная зарплата – 654,8 доллара.
Польша / Фото pexels
Словения
Словения может похвастаться прекрасными видами, безопасностью и чистотой. Кроме этого, она имеет прекрасное расположение в Европе, что облегчает добирание в Австрию, Хорватию и даже Италию. А еще это одна из самых дешевых европейских стран для проживания – одному человеку в месяц хватит примерно 679 долларов.
- Аренда квартир в Любляне – около 500 долларов, за пределами столицы – 250 – 300 долларов
- Коммунальные услуги – 40,78 доллара
- Месячный проездной билет – 30,72 доллара
- Минимальная зарплата – 1,100 долларов.
Словения / Фото pexels