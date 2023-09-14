Круїзний лайнер із сотнями пасажирів сів на мілину в Гренландії: допомогти зможуть не скоро

Круїзний лайнер із 206 пасажирами на борту сів на мілину біля берегів Гренландії. Врятувати людей зможуть не раніше п'ятниці.

Лайнер Ocean Explorer сів на мілину ще в понеділок в одному з фіордів у Гренландії. Судно застрягло під час подорожі гренландським національним парком Альпефьорд. Хто вирушив на допомогу і чому рятувальники зможуть дістатися до лайнера лише за кілька днів – далі в матеріалі.

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Рятувальна операція

Найближчий корабель ВМС Данії знаходиться за 2 000 кілометрів від місця інциденту. Зараз він прямує за координатами. За найкращих умов корабель із рятувальниками дістанеться до лайнера не раніше п'ятниці.

Пасажири Ocean Explorer не постраждали. Представник туристичного оператора, який організував круїз, заявив, що всі на борту живі та здорові.

Круїзний лайнер сів на мілину біля Гренландії / Фото ARKTISK KOMMANDO

Арктичне командування Данії контактує зі ще одним круїзним судном у цьому регіоні. Його попросили залишатися неподалік, щоб надати допомогу, якщо вона знадобиться.

Додатково на борт лайнера, який сів на мілину, направили патрульну службу "‎Сіріус" з Гренландії. Це єдиний у світі підрозділ, що має їздових собак. Патрульні перевірили стан екіпажу та пасажирів, вони всі в порядку. У разі потреби патруль "‎Сіріус" може дістатися до місця аварії лайнера за лічені години.

Круїзний лайнер Ocean Explorer побудований у 2021 році. Його довжина 104,4 метра, а ширина – 8 метрів. Це судно пропонує подорожі до "‎найбільш диких і віддалених місць на планеті".