Лайнер Ocean Explorer сел на мель еще в понедельник в одном из фьордов в Гренландии. Судно застряло во время путешествия по гренландскому национальному парку Альпефьорд. Кто отправился на помощь и почему спасатели смогут добраться до лайнера только через несколько дней – дальше в материале.

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Спасательная операция

Ближайший корабль ВМС Дании находится в 2 000 километров от места инцидента. Сейчас он следует по координатам. В лучшем случае корабль со спасателями доберется до лайнера не раньше пятницы.

Пассажиры Ocean Explorer не пострадали. Представитель туристического оператора, организовавшего круиз, заявил, что все на борту живы и здоровы.

Круизный лайнер сел на мель возле Гренландии / Фото ARKTISK KOMMANDO

Арктическое командование Дании контактирует с еще одним круизным судном в этом регионе. Его попросили оставаться неподалеку, чтобы оказать помощь, если она пригодится.

Дополнительно на борт севшего на мель лайнера отправили патрульную службу "Сириус" из Гренландии. Это единственное в мире подразделение, у которого есть ездовые собаки. Патрульные проверили состояние экипажа и пассажиров, все они в порядке. В случае необходимости патруль "Сириус" может добраться до места аварии лайнера за считанные часы.

Круизный лайнер Ocean Explorer построен в 2021 году. Его длина 104,4 метра, а ширина – 8 метров. Это судно предлагает путешествия к "наиболее диким и отдаленным местам на планете".