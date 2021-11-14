Найгірша ситуація у столиці – варшавські школи потребують близько 3 тисяч педагогів. Директори освітніх закладів занепокоєні, адже з такими темпами, за їх словами, навчати дітей у республіці скоро буде нікому.

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Кадрова криза вчителів у Польщі

За 2 місяці навчального року освітніми закладами республіки оголошено майже 3,4 тисячі нових вакансій. У школах зазначають, що резюме педагоги присилають неохоче.

Минулого року з професії пішли близько 10 тисяч вчителів. Причинами масового звільнення працівників освіти називають:

низьку зарплату;

понаднормовий робочий час;

високе психологічне та психічне навантаження (зокрема, через пандемію COVID-19);

емоційне вигорання.

До слова, директори шкіл намагаються розв'язати проблему шляхом працевлаштування вчителів без необхідної кваліфікації та пенсіонерів. У деяких школах Польщі наразі взагалі не проводять уроки фізики.