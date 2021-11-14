Худшая ситуация в столице – варшавские школы нуждаются в около 3 тысячах педагогов. Директора образовательных учреждений обеспокоены, ведь с такими темпами, по их словам, обучать детей в республике скоро будет некому .

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Кадровый кризис учителей в Польше

За 2 месяца учебного года образовательными учреждениями республики объявлено почти 3,4 тысячи новых вакансий . В школах отмечают, что резюме педагоги присылают неохотно.

В прошлом году из профессии ушли около 10 тысяч учителей. Причинами массового увольнения работников образования называют:

низкую зарплату;

сверхурочное рабочее время;

высокую психологическую и психическую нагрузку (в частности, из-за пандемии COVID-19);

эмоциональное выгорание.