Країни Перської затоки запустять аналог "шенгену": що відомо про єдину туристичну візу

Шість країн Перської затоки домовилися запровадити єдину візу – як до ЄС. Подробиці щодо неї мають з'явитися до кінця року.

Країни Перської затоки планують запустити єдину візу

Ідея запустити візу, яка б дозволила подорожувати в перському регіоні без обмежень, з'явилася ще у травні, під час виставки Arabian Travel Market 2023. До проєкту приєдналися Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт та Оман.

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Салім бін Мохаммед Аль-Махрукі, міністр спадщини й туризму Оману, заявив, що серед учасників зустрічі є одностайна згода щодо введення єдиної туристичної візи. Крім того, він висловив оптимізм щодо того, що реалізація цієї концепції розпочнеться найближчим часом, поки не будуть розроблені необхідні протоколи та процедури.

Спільна туристична віза Ради співробітництва арабських держав Перської затоки з'явиться дуже скоро. Існує одностайна згода щодо важливості цього питання. Буде проведено низку наступних зустрічей, щоб побачити, як ми можемо рухатися далі, щоб досягти повної згоди в цьому питанні,

– розповів міністр спадщини й туризму Оману.

Він додав, що це рішення має на меті підвищити туристичний статус країн Перської затоки, збагатити національну економіку та задовольнити бажання народу.

Міністри наразі формують свої стратегії для майбутньої програми, спрямованої на оптимізацію подорожей до вищезазначених країн. Тому поки незрозуміло, чи стане нова віза доповненням до наявних або повністю замінить їх. Також невідомо, як вона працюватиме.

Як відомо, впровадження єдиної туристичної візи стане аналогом європейського шенгену на Сході. Такі візи мають збільшити кількість туристів щонайменше на 7% щороку.