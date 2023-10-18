Страны Персидского залива планируют запустить единую визу

Идея запустить визу, которая позволила бы путешествовать в персидском регионе без ограничений, появилась еще в мае, во время выставки Arabian Travel Market 2023. К проекту присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.

Читайте также Таиланд разрешил россиянам оставаться по безвизу на 90 дней: местные не в восторге

Салим бин Мохаммед Аль-Махруки, министр наследия и туризма Омана, заявил, что среди участников встречи есть единогласное согласие по введению единой туристической визы. Кроме того, он выразил оптимизм по поводу того, что реализация этой концепции начнется в ближайшее время, пока не будут разработаны необходимые протоколы и процедуры.

Совместная туристическая виза Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива появится очень скоро. Существует единогласное согласие на важность этого вопроса. Будет проведен ряд следующих встреч, чтобы увидеть, как мы можем двигаться дальше, чтобы достичь полного согласия по этому вопросу,

– рассказал министр наследия и туризма Омана.

Он добавил, что это решение должно повысить туристический статус стран Персидского залива, обогатить национальную экономику и удовлетворить желание народа.

Министры формируют свои стратегии для будущей программы, направленной на оптимизацию путешествий в вышеуказанные страны. Поэтому пока неясно, станет ли новая виза дополнением к имеющимся или полностью заменит их. Также неизвестно, как она будет работать.

Введение единой туристической визы станет аналогом европейского шенгена на Востоке. Такие визы должны увеличить количество туристов не менее чем на 7% ежегодно.

Обратите внимание: Евростат обнародовал последние подсчеты украинских беженцев в странах Европы. В августе временную защиту получили еще более 41 тысячи человек. Какая страна приняла и продолжает принимать больше всего беженцев – в материале по ссылке.