Кращі університети Польщі 2021: які ВНЗ потрапили у новий рейтинг

Нещодавно було оприлюднено результати рейтингу університетів Perspektywy-2021. До списку кращих ВНЗ Польщі увійшли п'ять столичних навчальних установ.

Рейтинги складали як для державних, так і для приватних вишів. Хоч найбільша кількість престижних закладів розташовані у Варшаві, та все ж кращим університетом Польщі другий рік поспіль називають Ягеллонський університет у Кракові.

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Кращі державні ВНЗ Польщі

Ягеллонський університет у Кракові не набагато обігнав Варшавський університет. В останній раз кращим Варшавський університет називали у 2019 році. Цьогоріч йому вкотре присудили друге місце.

На третьому місці опинилася Politechnika Warszawska. А на четвертому – розташувався університет імені Адама Міцкевича в Познані.

Замикає першу десятку Варшавський медичний університет.

Рейтинг кращих державних університетів Польщі / Зображення The Warsaw

Кращі недержавні університети в Польщі

Для недержавних вишів було складено окремий рейтинг. Тут прихильність завоювали варшавські вищі навчальні заклади. Перші чотири приватні ВНЗ, яких визнали кращими у країні, розміщені у польській столиці. Загалом аж 7 навчальних закладів першої десятки – з Варшави.

Очолила рейтинг Академія Козьмінського. Другу щаблину посів Гуманітарний університет (SWPS) у Варшаві. Вища школа бізнесу в Домброве-Гурніче (WSB) отримала третє місце. Четвертою стала Академія фінансів та бізнесу Vistula (Варшава). За нею слідує Університет Лазарського (Варшава).

Також до першої десятки увійшли варшавські Польсько-японська академія інформаційних технологій, Collegium Civitas та Школа туризму та готельного менеджменту Vistula.

Рейтинг кращих державних університетів Польщі / Зображення The Warsaw