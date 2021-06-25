Рейтинги составляли как для государственных, так и для частных вузов. Хотя наибольшее количество престижных заведений расположены в Варшаве, все же лучшим университетом Польши второй год подряд называют Ягеллонский университет в Кракове.

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Лучшие государственные вузы Польши

Ягеллонский университет в Кракове ненамного обогнал Варшавский университет . В последний раз лучшим Варшавский университет называли в 2019 году. В этом году ему в который раз присудили второе место.

На третьем месте оказалась Politechnika Warszawska. А на четвертом – расположился университет имени Адама Мицкевича в Познани.

Замыкает первую десятку Варшавский медицинский университет.

Рейтинг лучших государственных университетов Польши / И зображение The Warsaw

Лучшие негосударственные университеты в Польше

Для негосударственных вузов был составлен отдельный рейтинг. Здесь расположение завоевали варшавские высшие учебные заведения. Первые четыре частные вузы, которые признали лучшими в стране, размещенные в польской столице. В общем до 7 учебных заведений первой десятки – из Варшавы.

Возглавила рейтинг Академия Козьминского . В торым стал Гуманитарный университет (SWPS) в Варшаве. Высшая школа бизнеса в Домброве-Гурниче (WSB) получила третье место. Четвертой стала Академия финансов и бизнеса Vistula (Варшава). За ней следует Университет Лазарского (Варшава).

Также в первую десятку вошли варшавские Польско-японская академия информационных технологий, Collegium Civitas и Школа туризма и гостиничного менеджмента Vistula.