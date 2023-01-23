Так, речь идет о ресторане "Ciepło", который расположен в Кракове на улице Dietla, 15. Официальное открытие состоялось 20 января, до этого заведение работало в тестовом режиме.

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Ресторан украинской кухни "Ciepło" в Кракове

У команды фонда ZeroCamps, который с начала полномасштабного вторжения давал убежище беженцам из Украины и помогал с едой, возникла идея открыть свой ресторан. Так появилось заведение "Ciepło", в залах которого просторно и светло, а интерьер дополнен традиционными украинскими элементами и украшениями.

Какие традиционные украинские блюда готовят в "Ciepło"

До официального открытия в меню было пять – шесть основных блюд, среди которых сырники, борщ, котлета по-киевски, вареники и клецки по-полтавски.

Сейчас меню обновилось и пополнилось супом дня и холодными закусками. В ресторане украинской кухни в Кракове можно попробовать украинское сало, маринованную сельдь, хлеб собственного производства и другую выпечку.



В "Ciepło" подают традиционные украинские блюда / Фото instagram

К слову! Средний чек – 40 злотых. Например, веганский смалец из фасоли стоит 16 злотых, а самое дорогое блюдо – ребрышки – 48 злотых.

Как работает заведение

Ресторан "Ciepło" открыт со вторника по воскресенье: в будние дни с 14:00 до 21:00, а по выходным работает с 13:00 до 22:00. График работы в будущем планируется продолжить.