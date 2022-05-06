Організувати літній табір для українських дітей вирішила італійська компанія "Атлантія". Ініціатива створена у співпраці з Посольством України в Італії, мерією Риму, Департаментом цивільного захисту Італії, а також благодійними організаціями "Карітас" і "Сан Ежідіо".

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Літній табір для українських дітей у Римі: що відомо

Табір відкриють на території мальовничої вілли Фассіні. Його зможуть відвідувати діти віком від 4 до 14 років – безплатно.



Територія вілли Фассіні / Фото з відкритих джерел

Табір денний, тобто дітей потрібно буде приводити зранку і забирати ввечері.

Зверніть увагу! Подати заявку можна буде найближчим часом на сторінках українського посольства у соціальних мережах.

Афіша табору / Фото з фейсбуку Посольства України в Італії

День відкритих дверей 13 травня

Наразі Посольство запросило охочих прийти на день відкритих дверей 13 травня.

Під час заходу батьки зможуть ознайомитися з роботою майбутнього табору, а діти – долучитися до розважальної програми з аніматорами.

Ми з нетерпінням чекаємо на вас, щоб разом добре провести час в оточенні зелені на цій великій віллі, де будуть організовані ігри та розваги для дітей, а також обід просто неба,

– пишуть організатори.

Реєстрація на день відкритих дверей за наступними посиланнями:

Після реєстрації у листі-підтвердженні буде зазначено точний час події і трансфер до локації.