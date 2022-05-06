Організувати літній табір для українських дітей вирішила італійська компанія "Атлантія". Ініціатива створена у співпраці з Посольством України в Італії, мерією Риму, Департаментом цивільного захисту Італії, а також благодійними організаціями "Карітас" і "Сан Ежідіо".
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Літній табір для українських дітей у Римі: що відомо
Табір відкриють на території мальовничої вілли Фассіні. Його зможуть відвідувати діти віком від 4 до 14 років – безплатно.
Територія вілли Фассіні / Фото з відкритих джерел
Табір денний, тобто дітей потрібно буде приводити зранку і забирати ввечері.
Афіша табору / Фото з фейсбуку Посольства України в Італії
День відкритих дверей 13 травня
Наразі Посольство запросило охочих прийти на день відкритих дверей 13 травня.
Під час заходу батьки зможуть ознайомитися з роботою майбутнього табору, а діти – долучитися до розважальної програми з аніматорами.
Ми з нетерпінням чекаємо на вас, щоб разом добре провести час в оточенні зелені на цій великій віллі, де будуть організовані ігри та розваги для дітей, а також обід просто неба,
– пишуть організатори.
Реєстрація на день відкритих дверей за наступними посиланнями:
- ENG – atlantia4ukraine.atlantia.com/en
- UCRAINO – atlantia4ukraine.atlantia.com/uk
- ITA – atlantia4ukraine.atlantia.com/it
Після реєстрації у листі-підтвердженні буде зазначено точний час події і трансфер до локації.
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