Аби не приваблювати диких кабанів та інших тварин, жителів Кракова просять потурбуватися про частий вивіз органічного сміття та закривати кришками ті смітники, у яких містяться харчові відходи. Саме наявність залишків їжі заманює диких тварин.

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Що робити при вигляді диких кабанів

Людям, які зустріли кабанів чи інших потенційно небезпечних тварин у Кракові, влада міста радить дотримуватися наступних правил:

не наближатися до тварин;

не намагатися погодувати їх;

спокійно відійти на безпечну відстань.

У разі небезпеки потрібно телефонувати за номерами:

986 – Міська охорона (цілодобово);

126165999 – Центр кризового управління (цілодобово).

Місто забезпечує роботу служби швидкої інтервенції у справах диких тварин. За потреби жителі також можуть звернутися до Польського мисливського товариства.

Що роблять з кабанами міські служби

Диких кабанів відловлюють до спеціальної клітки й перевозять до незаселених місць, де вони не турбуватимуть людей. Процедура є гуманною та безпечною для тварин.

Наразі в Кракові встановлено одну клітку для виловлювання диких свиней в кампусі Ягеллонського Університету на Ручаї. Найближчими часом у місті планують встановити ще дві такі клітки.

Краків забезпечує роботу служби швидкої інтервенції у справах диких тварин / Фото Unsplash