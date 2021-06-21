Чтобы не привлекать диких кабанов и других животных, жителей Кракова просят позаботиться о частых вывозах органического мусора и закрывать крышками те свалки, в которых содержатся пищевые отходы. Именно наличие остатков пищи привлекает диких животных.
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Что делать при виде диких кабанов
Людям, которые встретили кабанов или иных потенциально опасных животных в Кракове, власти города советует придерживаться следующих правил:
- не приближаться к животным;
- не пытаться покормить их,
- спокойно отойти на безопасное расстояние.
В случае опасности нужно звонить по номерам:
- 986 – Городская охрана (круглосуточно);
- 126165999 – Центр кризисного управления (круглосуточно).
Город обеспечивает работу службы скорой интервенции по делам диких животных. При необходимости жители также могут обратиться к Польскому охотничьему обществу.
Что делают с кабанами городские службы
Диких кабанов отлавливают в специальную клетку и перевозят в незаселенные места, где они не будут беспокоить людей. Процедура является гуманной и безопасной для животных.
Сейчас в Кракове установлено одну клетку для ловли диких свиней в кампусе Ягеллонского Университета на Ручьи. В ближайшее время в городе планируют установить еще две такие клетки.
Краков обеспечивает работу службы скорой интервенции по делам диких животных / Фото Unsplash