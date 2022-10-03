У Кракові та Гданську відкрився центр видачі українських паспортів

Як і на початку роботи представництва ДМС України у Варшаві, подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів у нових містах здійснюється за допомогою програмно-технічних мобільних комплексів — спеціально облаштованих мікроавтобусів білого кольору із символікою ДП "Документ".

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у місті Кракові за адресою Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 31−154. Графік роботи: понеділок – субота з 10 до 19 години. (Доступна онлайн та жива черга).

за адресою Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 31−154. Графік роботи: понеділок – субота з 10 до 19 години. (Доступна онлайн та жива черга). у місті Гданськ за адресою Chelm. Shopping center Cienista 30, 80−046. Графік роботи: понеділок – субота з 10 до 19 години. (Доступна онлайн та жива черга).

за адресою Chelm. Shopping center Cienista 30, 80−046. Графік роботи: понеділок – субота з 10 до 19 години. (Доступна онлайн та жива черга). у Варшаві центр працює за адресою Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City (2-й поверх).

Серед послуг, які доступні для громадян – одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки; оформлення закордонного паспорта та оформлення ID-картки.

Жива черга та електронний запис: що треба знати

Центр обслуговування українців спершу було відкрито у Варшаві. Так, проаналізувавши перші результати його роботи, додатково вжили заходи для збільшення пропускної можливості живої черги у цьому центрі. Попередня реєстрація гарантує отримання послуг заздалегідь.

Увага! Якщо з якихось причин зареєструватися онлайн не вдалося – слід прийти до Паспортного сервісу зранку та отримати талон на обслуговування протягом робочого дня у живій черзі.

Також закликають не користуватися послугами посередників, адже запис до електронної черги є безоплатним.