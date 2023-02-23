Краків оновить кольори символіки міста: синій і жовтий стануть шляхетнішими

Символам польського міста нададуть шляхетніші відтінки. Подивіться, як будуть виглядати оновлені прапор, хоругва та герб Кракова.

Йдеться зокрема про синій і жовтий кольори. Відповідні зміни внесуть до постанови про символіку Кракова 20-річної давності в рамках президентського проєкту, який прийняла міська рада.

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Герб Кракова змінить відтінки кольорів

Проєкт передбачає заміну синього кольору Pantone 2728 синім іншого відтінку – Pantone 2945. Для чого це? Виявилося, що прийнятий раніше синій колір залежно від надрукованої основи та типу освітлення ставав занадто темним, а в деяких випадках й зовсім набував фіолетового відтінку.



Герб Кракова до та після оновлення / Фото Urząd Miasta Krakowa

Які ще колірні зміни будуть у символіці міста

Рекомендованим кольором для герба та знамен був золотий замість жовтого, оскільки, як зазначено в обґрунтуванні, "... він надає символіці стриманого, шляхетного характеру". Відтак, замість золотого кольору Pantone 873 був прийнятий більш благородний відтінок – Pantone 465.

В обґрунтуванні додано, що в геральдиці (галузь, що займається гербами, тобто те, як має виглядати герб та що він має містити, аби вважатися гербом) колір золота прирівнюється до жовтого, при цьому жовтий використовується замість золотого, лише коли останній недоступний. Таким чином, золотий і жовтий кольори в гербі можуть використовуватися як взаємозамінні.

Нові кольори символів Кракова не будуть надто помітні для людського ока, але такі зміни повинні забезпечити найточніше відображення кольорів за допомогою різних технік друку на різних матеріалах.