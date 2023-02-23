Речь идет о синем и желтом цветах. Соответствующие изменения внесут в постановление о символике Кракова 20-летней давности в рамках президентского проекта, принятого городским советом.

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Герб Кракова изменит оттенки цветов

Проект предусматривает замену синего цвета Pantone 2728 синим иного оттенка – Pantone 2945. Для чего это? Оказалось, что принятый ранее синий цвет в зависимости от основания для печати и типа освещения становился слишком темным, а в некоторых случаях и вовсе приобретал фиолетовый оттенок.



Герб Кракова до и после обновления / Фото Urząd Miasta Krakowa

Какие еще цветовые изменения будут в символике города

Рекомендованным цветом для герба и знамен был золотой вместо желтого, поскольку, как указано в обосновании, "... он придает символике сдержанный, благородный характер". Следовательно, вместо золотого цвета Pantone 873 был принят более благородный оттенок – Pantone 465.

В обосновании добавлено, что в геральдике (отрасль, занимающаяся гербами, то есть то, как должен выглядеть герб и что он должен содержать, чтобы считаться гербом) цвет золота приравнивается к желтому, при этом желтый используется вместо золотого, только когда последний недоступен. Таким образом, золотой и желтый цвета в гербе могут использоваться как взаимозаменяемые.

Новые цвета символов Кракова не будут слишком заметны для глаз, но такие изменения должны обеспечить наиболее точное отображение цветов с помощью различных техник печати на различных материалах.