На кордоні України та Угорщини з'явиться новий КПП
Джерело:Денис Шмигаль
Новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини з'явиться вже невдовзі. Уряд України готовий ухвалити рішення вже 23 лютого.
Наголошують, що новий КПП працюватиме для пасажирських автомобілів. Мета наразі – зменшити черги й прискорити перетин кордону для українців.
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Сьогодні Уряд прийме рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною. Це пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош",
– наголосив Шмигаль.
Деталі від прем'єра про розширення логістики
Окрім того, наголосили, що розширять роботу пункту пропуску "Лужанка – Берегшурань". Мовиться про те, що відтепер ним зможуть:
- виїжджати порожні фури без обмежень по вазі;
- рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн.
Шмигаль наголосив, що це – дуже важливий крок для України. Мовиться про безумовний успіх української політики нового прагматизму у відносинах з Угорщиною.
За словами прем'єра, наразі логістику розширюють за багатьма напрямками. Результат вже є. Україна за обсягом експорту фактично вже вийшла на період до повномасштабного вторгнення. Зокрема, у січні вдалося експортувати продукції на 4,3 мільярда доларів.