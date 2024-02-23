Отмечают, что новый КПП будет работать для пассажирских автомобилей. Цель сейчас – уменьшить очереди и ускорить пересечение границы для украинцев.

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Сегодня Правительство примет решение об открытии нового пункта пропуска на границе с Венгрией. Это пункт пропуска "Большая Паладь – Надьгодош",

– подчеркнул Шмыгаль.

Детали от премьера о расширении логистики

Кроме того, отметили, что расширят работу пункта пропуска "Лужанка – Берегшурань". Говорится о том, что отныне там смогут:

выезжать пустые фуры без ограничений по весу;

двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонн.

Шмыгаль отметил, что это – очень важный шаг для Украины. Говорится о безусловном успехе украинской политики нового прагматизма в отношениях с Венгрией.

По словам премьера, сейчас логистику расширяют по многим направлениям. Результат уже есть. Украина по объему экспорта фактически уже вышла на период до полномасштабного вторжения. В частности, в январе удалось экспортировать продукции на 4,3 миллиарда долларов.