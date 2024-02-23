Наголошують, що новий КПП працюватиме для пасажирських автомобілів. Мета наразі – зменшити черги й прискорити перетин кордону для українців.

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Сьогодні Уряд прийме рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною. Це пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош",

– наголосив Шмигаль.

Деталі від прем'єра про розширення логістики

Окрім того, наголосили, що розширять роботу пункту пропуску "Лужанка – Берегшурань". Мовиться про те, що відтепер ним зможуть:

виїжджати порожні фури без обмежень по вазі;

рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн.

Шмигаль наголосив, що це – дуже важливий крок для України. Мовиться про безумовний успіх української політики нового прагматизму у відносинах з Угорщиною.

За словами прем'єра, наразі логістику розширюють за багатьма напрямками. Результат вже є. Україна за обсягом експорту фактично вже вийшла на період до повномасштабного вторгнення. Зокрема, у січні вдалося експортувати продукції на 4,3 мільярда доларів.