Яка вона ідеальна відпустка: туристи назвали головні складові

Для кожного ідеальна відпустка різна. Хтось обирає сонячну і сповнену розваг країну, для інших важливе розміщення та краєвид. Але краще, якщо все це зібрано разом в одному місці.

Які головні складові ідеальної відпустки?

Так, згідно з новим дослідженням OnePoll, ідеальна відпустка охоплює чотиригодинний переліт на літаку і триває 11 днів. При цьому 37% респондентів віддають перевагу пляжному відпочинку з оптимальною температурою 23 градуси, а 29% – міському відпочинку з оглядом визначних пам'яток.

Читайте також Має знати кожен турист: 5 лайфхаків, якщо збираєшся у мандрівку без туроператора

Водночас найбажанішими напрямками в опитуванні виявилися Італія, Греція та Іспанія.

Майже 37% респондентів віддають перевагу спонтанності, а не дотриманню суворого маршруту під час відпустки. Крім того, 70% учасників підкреслили важливість отримання нових або унікальних вражень під час подорожі. Інші ключові елементи відпустки, на які вказали респонденти, включають доступ до якісних ресторанів, надійне сонячне світло та наявність бару біля басейну.

Ми знаємо, що кожна людина має різні бажання та очікування, коли йдеться про ідеальну відпустку, включно зі ставленням як до VIP-персони. Ідеальна відпустка індивідуальна для кожного, але основними темами, схоже, є сонце, релакс, культурні враження і час для відпочинку,

– прокоментував представник компанії Jet2holidays, яка замовила дослідження.

Значна більшість людей надають пріоритет "ідеальній" відпустці, причому 80% підкреслюють її важливість. Прикметно, що 76% респондентів прирівнюють важливість забезпечення ідеальної відпустки до важливості отримання "ідеальної роботи". Щоб покращити свої враження від відпустки, 39% учасників присвячують значний час дослідженню кожного аспекту своєї подорожі. Крім того, такий же відсоток опитаних мандрівників віддає перевагу пакетним відпусткам, називаючи зручність централізованого бронювання ключовим фактором у процесі прийняття рішення.



Яка вона ідеальна відпустка / Фото Unsplash

Знайомство з місцевою культурою і традиціями, проведення часу з сім'єю і відпочинок біля басейну або на пляжі з гарною книжкою – це основні враження, які складають ідеальний відпочинок, тоді як відсутність зв'язку істотно покращує відчуття відпустки.

25 обов'язкових речей для ідеальної відпустки:

Комфортне розміщення. Чудова їжа. Релаксація. Приголомшливі пейзажі. Доступність. Гарне обслуговування. Краєвид на море. Гарантоване сонце і гарна погода. Красиві пляжі поблизу. Доброзичливий персонал, завжди готовий допомогти. Культурні враження. Відключення від мережі. Місце з багатою історією. Зручні шезлонги. Великий басейн. Їжа без обмежень. Пригоди. Першокласні заходи та розваги. Розміщення для сімей. Бар біля басейну. Віддалене розташування. Можливості для оздоровлення та гарного самопочуття. Тривалі походи. Екологічний вибір. Безцільне лежання біля басейну.

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.