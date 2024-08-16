Какие главные составляющие идеального отпуска?
Так, согласно новому исследованию OnePoll, идеальный отпуск охватывает четырехчасовой перелет на самолете и длится 11 дней. При этом 37% респондентов отдают предпочтение пляжному отдыху с оптимальной температурой 23 градуса, а 29% – городскому отдыху с осмотром достопримечательностей.
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В то же время самыми желанными направлениями в опросе оказались Италия, Греция и Испания.
Почти 37% респондентов отдают предпочтение спонтанности, а не соблюдению строгого маршрута во время отпуска. Кроме того, 70% участников подчеркнули важность получения новых или уникальных впечатлений во время путешествия. Другие ключевые элементы отпуска, на которые указали респонденты, включают доступ к качественным ресторанам, надежное солнечный свет и наличие бара у бассейна.
Мы знаем, что каждый человек имеет разные желания и ожидания, когда речь идет об идеальном отпуске, включая отношение как к VIP-персоне. Идеальный отпуск индивидуален для каждого, но основными темами, похоже, является солнце, релакс, культурные впечатления и время для отдыха,
– прокомментировал представитель компании Jet2holidays, которая заказала исследование.
Значительное большинство людей отдают приоритет "идеальному" отпуску, причем 80% подчеркивают его важность. Примечательно, что 76% респондентов приравнивают важность обеспечения идеального отпуска к важности получения "идеальной работы". Чтобы улучшить свои впечатления от отпуска, 39% участников посвящают значительное время исследованию каждого аспекта своего путешествия. Кроме того, такой же процент опрошенных путешественников предпочитает пакетные отпуска, называя удобство централизованного бронирования ключевым фактором в процессе принятия решения.
Какой он идеальный отпуск / Фото Unsplash
Знакомство с местной культурой и традициями, проведение времени с семьей и отдых у бассейна или на пляже с хорошей книжкой – это основные впечатления, которые составляют идеальный отдых, тогда как отсутствие связи существенно улучшает ощущение отпуска.
25 обязательных вещей для идеального отпуска:
- Комфортное размещение.
- Великолепная еда.
- Релаксация.
- Потрясающие пейзажи.
- Доступность.
- Хорошее обслуживание.
- Вид на море с видом на море.
- Гарантированное солнце и хорошая погода.
- Красивые пляжи поблизости.
- Доброжелательный персонал, всегда готовый помочь.
- Культурные впечатления.
- Отключение от сети.
- Место с богатой историей.
- Удобные шезлонги.
- Большой бассейн.
- Еда без ограничений.
- Приключения.
- Первоклассные мероприятия и развлечения.
- Размещение для семей.
- Бар возле бассейна.
- Удаленное расположение.
- Возможности для оздоровления и хорошего самочувствия.
- Длительные походы.
- Экологический выбор.
- Бесцельное лежание у бассейна.
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